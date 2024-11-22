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立陶宛無人機產業論壇 台灣技術及產品受矚目

2024/11/22 08:29
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯22日專電）外交部長林佳龍21日率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」出席立陶宛「無人機產業商務論壇」，盼促成台灣、立陶宛與烏克蘭無人機企業的交流，並在技術與產業發展上展開合作，攜手推動無人機產業創新。

台灣企業參與立陶宛「無人機產業商務論壇」（Drone Industry Business Forum）包括漢翔航空工業、雷虎科技、經緯航太科技和神達投資控股等近20家廠商，在會場展示創新的無人機產品與技術，吸引近40家來自立陶宛和烏克蘭的無人機公司參與，交流熱絡。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席、漢翔公司董事長胡開宏接受中央社記者訪問表示，此次出訪的核心任務是協助「無人機國家隊」拓展國際市場，做出訂單規模，聯盟希望去除紅色供應鏈，尋求技術與投資互補的合作夥伴。

胡開宏指出，立陶宛與台灣同樣堅信自由與民主價值，且地理位置與烏克蘭接近，有多方面連結，透過此次論壇尋求合作機會，對台灣與立陶宛雙方都有助益。

立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，台灣具備製造包括半導體與控制晶片等高品質產品的能力，此次訪團聚集各領域菁英，展現與立陶宛合作的決心，並期許兩邊繼續深化合作，共創利益和造福人群。他並提到，台灣目前正研發掃雷無人機，期待未來能協助烏克蘭的戰爭需求。

立陶宛無人機公司LTMiLTech為參展廠商之一，該公司業務開發經理古哉提斯（Andrius Guzaitis）告訴記者，他們的產品開發團隊有許多成員曾參與烏克蘭戰爭，基於實戰經驗開發出更符合需求的無人機，目前已有多款產品投入烏克蘭戰場，並獲得正面回饋。

古哉提斯補充說：「我們需要一些來自國際供應鏈的零組件，公司幾個月前有派訪團去台灣，我們期待與台灣供應商建立更多直接合作，例如投資或轉移產能到立陶宛。」

來自烏克蘭無人機製造商Venator Technologies的業務開發經理維祖特金（Artem Vizhutkin）透露，該公司正在尋找馬達、接收器、相機等零件及軟體解決方案的供應商。

維祖特金表示：「在IT領域，烏克蘭與台灣供應商已經有長期合作的歷史，但很可惜在無人機產業，目前主要還是與中國的廠商合作，我們希望可以與台灣的業者建立更密切的合作。」論壇中展出由100%台灣零件組裝的無人機設備，令他印象深刻。

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另一位立陶宛無人機公司代表馬西斯（Valdas Macys）指出，目前許多市場對使用中國製零件的無人機存有疑慮。他認為台灣的民主背景以及頂尖的技術，擁有極大的市場潛力。

此次台灣訪團由胡開宏代表，與立陶宛國防與安全產業協會（Lithuanian Defence and Security Industry Association）簽署合作備忘錄，期望透過打造合作平台、促進雙邊投資，進一步提升雙方在無人機技術及國際貿易上的競爭力。（編輯：高照芬）1131122

胡開宏
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