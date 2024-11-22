林佳龍：台灣、立陶宛合作密切 無人機領域更具潛力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北22日電）外交部今天表示，外交部長林佳龍昨天在立陶宛出席「無人機產業論壇」，他強調，兩國合作密切，已成民主國家互助合作典範，台立在無人機產業甚具發展潛力，相信在該領域也可成為未來雙邊合作成功案例。

外交部上午發布新聞稿表示，林佳龍率「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及20家相關廠商共59人，昨天出席台灣駐立陶宛台灣代表處及立陶宛創新署在維爾紐斯共同舉辦的「無人機產業論壇」，並與立法院外交及國防委員會召委王定宇代表台灣致詞。

立陶宛則由國防部政務次長莫妮卡（Monika Koroliovienė）、創新署長羅慕達（Romualda Stragienė）及立陶宛工業家協會（LPK）會長賈努維（Vidmantas Janulevičius）代表出席致詞。會中林佳龍見證「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與「立陶宛國防暨安全產業協會」簽署瞭解備忘錄，展現台立共同打造無人機民主供應鏈的決心。

林佳龍致詞表示，中國及俄國等威權國家持續運用灰色地帶戰略及經濟脅迫等手段，對民主國家施壓並造成嚴重威脅。歐洲及印太地區安全緊密相連，理念相近夥伴應團結捍衛得來不易的民主自由生活方式。

林佳龍指出，總統賴清德提出「五大信賴產業」，希望透過台灣創新及科技實力，持續提升經濟韌性；台灣將以「總合外交」理念，與全球夥伴加強經貿合作，達成共創繁榮的願景。過去台灣已向世界證明是「民主供應鏈」不可或缺的夥伴，未來也將持續與立陶宛等民主國家分享台灣經驗。

他也提及，自從台灣在立陶宛設立代表處以來，兩國的各項合作密切，已成為民主國家互助合作典範。台立在無人機產業甚具發展潛力，相信在該領域也可成為未來雙邊合作成功案例，台灣期待與立陶宛新政府持續建立互利共榮的合作關係。

王定宇致詞說，台灣及立陶宛皆為面對中國及俄國等威權主義擴張威脅的前線民主國家，更應在產業層面密切合作，共同建立經濟韌性，台灣始終秉持將所有事情做到最好的精神，造就今日台灣堅強的製造業實力，台灣也將在無人機領域發揮相同精神，持續與理念相近夥伴強化民主供應鏈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莫妮卡致詞表示，台立共享自由民主價值，立陶宛也期待在雙方既有的良好基礎上加強合作。目前俄烏戰爭尚未平息，威權主義擴張對民主國家造成威脅，加強國防及全民防衛能力為當務之急，發展無人機及反無人機相關產業可強化不對稱戰力。

她強調，立陶宛將持續深化與印太國家的合作關係，未來也盼與台灣在無人機產業進行策略合作，共同建立國防產業民主供應鏈。（編輯：蘇志宗）1131122