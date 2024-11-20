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林佳龍首訪歐 比利時國會及歐洲議會議員熱情歡迎

2024/11/20 07:21
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（中央社記者田習如布魯塞爾19日專電）外交部長林佳龍首度率團訪歐第一站來到比利時，除了赴比利時國會，今天也到歐洲議會接受多位議員歡迎。明天他將與台灣無人機產業代表前往此行重點的立陶宛。

歐洲議會（European Parliament）設在布魯塞爾歐盟總部區裡的議事大樓，繼10月接待卸任總統蔡英文，19日也迎來現任外長林佳龍。

曾任立陶宛國防部長的歐洲議會議員茱娜薇（Rasa Juknevičienė）傍晚在社群媒體X發文，提及與林佳龍和「前任駐立陶宛代表」黃鈞耀（現任外交部歐洲司長）會面，並以雙方國旗貼圖表示合作「已經說了許多好話，兩邊都明白（合作）成功的重要性」。

立陶宛企業Teltonika在15日傳出決定中止與台灣半導體合作案的廠房建設，原因出於立陶宛政府處理土地變更為工業用地過程太慢，且無法確保充足電力供應。

此外，立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）在選舉期間曾表示應與中國恢復外交關係，也使得林佳龍出訪立陶宛受到歐洲媒體關注。

除了茱娜薇，比利時籍的歐洲議會貿易委員會副主席馮安蘭（Kathleen Van Brempt）也與林佳龍會面，其他出席議員包括新任「對中關係代表團」團長安格魯（Engin Eroglu）、友台小組主席蓋勒（Michael Gahler），這兩位都是德國籍。

出席者還有法國籍的歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta），他兼任對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席；曾任愛沙尼亞外交部長的歐洲議會外交委員會副主席白艾特（Urmas Paet）、保加利亞籍的柯契夫（Andrey Kovatchev），以及柯理和（Rihards Kols）。後者5月訪台時仍為拉脫維亞國會外委會主席，如今已成歐洲議會議員。

林佳龍也拜訪比利時聯邦眾議院，該院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟共同主席范荷芙（Els Van Hoof）在社群媒體發布限時動態貼文「為中華民國外交部長導覽比利時國會」，包括兩人在議事廳講台的合照。

此外，18日他也參訪歐洲半導體研發重鎮比利時微電子研究中心（imec），由執行長范登霍夫（Luc Van den hove）親自簡報接待。

林佳龍自17日至24日出訪，主要率領中華民國對外貿易發展協會與「台灣卓越無人機海外商機聯盟」籌組的「台灣無人機產業訪問團」訪問立陶宛。（編輯：唐佩君）1131120

林佳龍
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茱娜薇
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