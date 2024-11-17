彭博：林佳龍率團訪立陶宛 聚焦無人機技術合作

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯17日專電）彭博報導，外交部長林佳龍今日率代表團前往立陶宛，隨行人員包括台灣多家無人機公司的代表，預計將與立陶宛政府官員會面，並參加聚焦無人機技術的論壇。

根據彭博（Bloomberg News）報導，不願具名的知情人士透露，林佳龍及經濟部官員已於17日清晨出發。該人士表示，隨行的還有超過10家無人機公司的代表，包括漢翔航空工業、雷虎科技、經緯航太科技和神達投資控股等公司，預計將與立陶宛政府官員會面，並在維爾紐斯（Vilnius）參加一場聚焦無人機技術的論壇。

烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中的策略引起全球關注，其中包括使用相對便宜的無人機來摧毀如坦克等更大、更昂貴的設備。

立陶宛國防部於今年5月宣布推動本土無人機製造商的計畫，並在軍校教授無人機操作課程。本月初，立陶宛與烏克蘭簽署一份合作備忘錄，共同生產包括無人機在內的軍事設備。

彭博報導提及雷虎科技總經理蘇聖傑，他表示此次訪問的目標之一是促進台灣與立陶宛在無人機技術上的合作。他說：「立陶宛的雷射技術有相當優勢，可應用於反無人機系統。」

彭博認為，林佳龍此次訪問可能會促使中國向立陶宛提出外交抗議，甚至對台灣進行某種形式的報復。

另一方面，立陶宛企業Teltonika的高科技園區計畫於15日傳出開發中止，由於2027年前無法確保充足電力供應，立國政府處理土地變更為工業用地過程又過於緩慢，決定中止該公司與台灣半導體合作案的廠房建設。

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立陶宛國家廣播電視台（LRT）昨日發出一篇標題為「鮑科施提斯（Arvydas Paukštys，Teltonika創辦人）就Teltonika計畫發表聲明後，台灣代表團前來立陶宛」，引述彭博報導台灣外交部長將訪立國的消息。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在今年10月立陶宛國會大選後，曾呼應總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）支持立陶宛與中國恢復外交關係的言論，但瑙塞達強調這不代表立陶宛須放棄對台灣經貿關係。（編輯：周永捷）1131117