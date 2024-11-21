台灣無人機訪團首訪拉脫維亞 簽署合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯21日專電）台灣無人機產業首度組團造訪拉脫維亞，19日參加「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，並簽署合作備忘錄，強調將加強無人機產業合作，拓展區域商機，及持續推動深化與台灣在經貿及國際合作。

據駐拉脫維亞代表處新聞稿，此次訪問團由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）籌組，包括16家無人機及相關產業公司，涵蓋資通訊、航太及電子等領域的企業高層與政府代表，參團人數達47人，為歷年台灣訪問拉脫維亞規模最大經貿團。

訪團在拉脫維亞首都里加（Riga）參加由駐拉脫維亞代表處與拉脫維亞國防安全產業聯盟（Latvian Federation of Defence and Security Industries, FSDI）共同舉辦的「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，並簽署合作備忘錄，推動雙邊無人機產業合作，拓展區域商機。

媒合會吸引拉脫維亞及愛沙尼亞共33家無人機製造商、產業協會及政府代表及外國使節等逾120人參與。

愛沙尼亞國會議員包括友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）、前司法部長拉內特（Kalle Laanet）和議員楊森（Jüri Jaanson）3人專程從塔林前來參加，顯見對台灣合作的高度重視。

駐拉脫維亞代表處（兼轄愛沙尼亞）代表李憲章致詞時指出，面對俄羅斯入侵烏克蘭及中國加劇對台軍事威脅，台灣籌組無人機產業代表團訪問拉國，不僅展現台灣致力深化與波羅的海及中東歐國家的實質合作關係，並彰顯針對關鍵產業建構民主供應鏈的戰略重要性。

李憲章表示，台灣政府自2022年成立「無人機國家隊」以來，推動創新技術與產業結合。台灣具備資通訊技術、半導體優勢及完整的產業鏈，可以成為拉脫維亞與愛沙尼亞兩國在關鍵產業上的可靠夥伴。

媒合會上，無人機聯盟主席、漢翔公司董事長胡開宏代表台灣，與「拉脫維亞國防安全產業聯盟」簽署合作備忘錄，開啟雙邊在無人機及周邊技術的合作。

駐拉脫維亞代表處在晚間舉行酒會，拉脫維亞與愛沙尼亞政要、相關產業人士及外交使節約80人參加。

立法院外交及國防委員會召委王定宇作為此次訪團的政府代表，在酒會致詞時表示，台灣與波羅的海國家雖然相距遙遠，但共享民主自由價值，且面臨來自中國及俄羅斯的相似威脅，應攜手捍衛民主，並積極建構「非紅色供應鏈」，以降低對極權國家的依賴，增強供應鏈韌性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

裴克多與拉脫維亞國會友台小組前主席福燦（Janis Vucans）則在致詞中強調對台灣的支持立場，並表示將持續推動與台灣在經貿、產業與國際合作上的深化關係。

訪問團昨日上午離開拉脫維亞，轉往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），將由外交部長林佳龍率團，繼續進行商展及產業參訪活動。（編輯：唐佩君）1131121

李憲章 國圖推廣漢學有成 歐洲漢學雙年會展現學術能量