台灣無人機聯盟再傳捷報 與波蘭簽產業合作MOU

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（中央社記者江明晏台北16日電）台灣卓越無人機海外商機聯盟今天宣布，與波蘭台灣工商協會簽署無人機產業合作備忘錄（MOU），此為繼美國奧克拉荷馬州之後的第2個無人機產業「盟友」，雙方將攜手國際拓銷、打造先進技術、供應鏈合作，並建立交流平台。

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天發布新聞稿宣布，在經濟部的推動下，與波蘭台灣工商協會（Polish-Taiwanese Chamber of Industry and Commerce）於15日簽署無人機產業合作備忘錄，由無人機聯盟主席胡開宏、波蘭台灣工商協會主席多博茲（Bartlomiej Dobosz）共同簽署，波蘭駐台辦事處處長高則叡擔任見證人。

無人機海外商機聯盟指出，這是繼美國奧克拉荷馬州之後，聯盟的第2個「盟友」，台波雙方將於無人機產業國際拓銷、打造先進技術、供應鏈合作，並建立交流平台。

面對無人機市場在全球發展蓬勃，各國積極尋找「非紅供應鏈」更是關鍵趨勢。胡開宏強調，聯盟是國際業者來台尋求合作的重要窗口，雙方未來可就無人機科技、全球整備、貿易商業方面成為策略夥伴，相互參與彼此國際商機活動，推廣無人機行銷與商業發展。

多博茲表示，這是他2年內第7次訪台，深愛台灣溫暖的人和熱情，這次與台灣結盟備感榮幸，希望雙邊技術互補，促進無人機產業發展。

此外，聯盟強調，目前正持續整合成員能量，打造「短鏈」與「韌性」的堅實基礎，跨國交流也未曾停下腳步，台美、台波的商業策略都在進行中。（編輯：林克倫）1131116