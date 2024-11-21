烏克蘭對俄羅斯發射英暴風之影飛彈 傳打擊俄軍指揮所

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國數家媒體援引消息人士報導，烏克蘭今天首度對俄羅斯境內發射「暴風之影」長程巡弋飛彈。烏克蘭軍事媒體分析，打擊目標可能包括俄軍指揮所，指揮所內不排除有北韓將領。

俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）已證實烏克蘭對該州發射飛彈。俄羅斯網路則流傳居民拍攝的飛彈攻擊影片及飛彈殘骸照片。

英國廣播公司（BBC）、「泰晤士報」（The Times）、「衛報」（The Guardian）等英國媒體援引知情人士及官方消息來源報導，烏軍今天對俄羅斯境內發射「暴風之影」（Storm Shadow），但未提供進一步細節。

「金融時報」（Financial Times）引述一名西方國家官員指出，在烏方這波行動中，「至少有一個」俄羅斯軍事目標曾遭數枚飛彈打擊。

英國和烏克蘭官方皆不願公開證實烏克蘭對俄羅斯境內使用「暴風之影」的情況。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）說，烏克蘭正「用一切手段」保衛國家，但強調烏方「有能力回應（俄羅斯）」。英國國防大臣希利（John Healey）說，「烏克蘭在戰場的行動自會說明一切」。

網路流傳的攻擊影片多來自庫斯克州馬里諾村（Marino）。俄羅斯媒體報導，馬里諾村遭遇至少12發飛彈襲擊。

烏克蘭Defense Express分析，影片顯示，數枚飛彈落在馬里諾村一所由歷史古蹟改建的度假療養院一帶。這所療養院屬俄羅斯總統事務管理局轄下。考量影片顯示其中有建物標記「通訊樞紐」，療養院如今可能是俄軍指揮所。

有鑑於北韓已部署超過1萬名士兵在庫斯克州，Defense Express指出，不排除該指揮所也可見北韓將領。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日示警，情資顯示，北韓未來有可能部署多達10萬士兵至庫斯克州。

「暴風之影」特別適合用於打擊掩體、指揮所、彈藥庫等有加固防護的硬目標。烏克蘭之前也曾以「暴風之影」打擊俄羅斯黑海艦隊在克里米亞（Crimea）的指揮部。

一般認為，為有效精準打擊俄羅斯境內目標、突破俄軍空防，使用「暴風之影」需美國技術支援。烏克蘭19日經美國白宮允許，對俄羅斯境內發射美製長程ATACMS（陸軍戰術飛彈系統），外界隨即關注烏克蘭何時將以「暴風之影」打擊俄羅斯境內目標。

前、現任英國政府官員皆曾公開表達支持烏克蘭出於自我防衛目的，使用西方軍援打擊俄羅斯境內正當軍事目標。為說服美方允許烏克蘭使用西方長程飛彈深入打擊俄羅斯境內、並確保英美協調行動，英方已與美方協商數月。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日在出席20國集團（G20）巴西峰會期間曾對媒體表示，烏克蘭必須「擁有他們需要的」，以確保勝利。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天回應BBC記者提問時說，他不會公開評論烏克蘭使用「暴風之影」的情況、以及美方是否提供導航資料等支援。

至截稿前，莫斯科當局未就「暴風之影」攻擊庫斯科州相關報導置評。（編輯：陳承功）1131121