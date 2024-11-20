南韓：北韓又運武器至俄國 估參戰士兵已見傷亡
2024/11/20 19:45（11/20 20:19 更新）
（中央社首爾20日綜合外電報導）南韓議員李成權今天表示，北韓為了力挺俄國對烏克蘭的戰爭，不僅派兵參戰，還運送更多大砲和火箭發射器到俄羅斯，南韓國家情報院認為北韓士兵已「出現傷亡」。
綜合法新社與路透社報導，首爾當局指控北韓將數以千計士兵和裝滿武器的貨櫃運往俄羅斯。這兩國都受到多項制裁，雙方的軍事關係愈來愈密切。
南韓國會情報委員會議員李成權（Lee Seong-kweun）在國家情報院（NIS）簡報後表示，該院「確認北韓已運送170毫米自走砲和長程240毫米火箭發射器」到俄國。由於這些新武器並非俄軍常規武器，北韓還額外派員負責維修，但未提供進一步細節。
李成權表示，根據南韓國家情報院情資，約有1.1萬名北韓士兵被部署在俄羅斯西部的庫斯克（Kursk）地區，其中已有部分投入戰鬥。
他說，「他們被編入俄羅斯的空降旅和海軍陸戰隊，接受戰術和應變訓練，經評估，其中已有部分投入戰鬥」，因此國家情報院認為北韓士兵已「出現傷亡」。
平壤和莫斯科都未證實俄羅斯境內有北韓軍隊的消息。
另一名國會情報委員會議員朴善源（Park Sun-won）引述國家情報院消息指出，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）本月訪問莫斯科期間曾會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），就外交禮節上顯得很不尋常，很可能不僅是禮貌性寒暄，而是討論了更重要的議題，包括北韓領導人金正恩可能訪俄的事宜。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，能夠被派往俄羅斯的北韓士兵數「可能增至10萬人」。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1131120
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