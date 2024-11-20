路透：蒲亭對與川普討論烏克蘭停火協議持開放態度

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）5名熟悉克里姆林宮想法的消息人士透露，俄羅斯總統蒲亭對於與川普討論烏克蘭停火協議持開放態度，但排除重大領土讓步的可能，且堅持基輔當局須放棄加入北大西洋公約組織的野心。

路透社報導，俄羅斯在烏克蘭的優勢越發明顯之際，美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，他曾誓言會迅速結束俄烏戰爭。

莫斯科當局目前已掌控面積相當於美國維吉尼亞州大小的烏克蘭領土，且正以自2022年全面入侵烏克蘭初期以來最快的速度推進。

談到在由川普促成的協議中，蒲亭（Vladimir Putin）可能接受的內容時，5名現任及前任俄國官員表示，克里姆林宮可能會大致同意凍結前線衝突。

根據3名要求匿名的消息人士說法，在烏東頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）的具體劃分方面，可能還有談判空間。

儘管莫斯科當局宣稱上述4個州皆為俄國領土，但根據前線的公開資料，俄國在當地的軍隊控制了70%至80%領土，而烏克蘭軍隊仍守著約2萬6000平方公里的土地。

2名官員表示，俄國也可能從烏克蘭北部哈爾科夫州（Kharkiv）和南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）相對較小的控制區撤軍。

根據這5名現任及前任官員，雖然俄國將不會容忍烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），或是北約軍隊出現在烏克蘭領土，但可能會考慮討論給予基輔當局的安全保證。

這些知情人士表示，克里姆林宮可能要求基輔當局做出的其他讓步包括限制烏克蘭武裝部隊規模，以及承諾不限制俄語使用。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131120