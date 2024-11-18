俄羅斯射飛彈空襲烏克蘭敖德薩港 10死44傷

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）與國家警察表示，俄羅斯今天對黑海（Black Sea）的敖德薩港發動飛彈攻擊，造成10人死亡，44人受傷。

路透社報導，基佩爾透過通訊軟體Telegram表示，傷者包含4名孩童，另有3人傷勢嚴重。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在Telegram上表示，1枚俄軍彈道飛彈擊中住宅區，有1棟公寓、1棟大學附屬建築物及1處行政大樓受損。

烏克蘭國家警察（National Police）表示，共有7名員警、1名醫護人員、2名居民喪生，傷者包含14名警察。

俄羅斯昨天對烏克蘭發動近3個月來最大規模的夜間飛彈攻勢，除造成7人喪生，並進一步毀損能源系統。

此外，1枚俄羅斯飛彈昨天擊中烏克蘭蘇米州（Sumy）的住宅大樓，造成含2童共11死，以及89人受傷。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1131118