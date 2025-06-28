加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
someshiit山姆獲最佳新人 「愚公」臥室饒舌攻克金曲
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭：俄羅斯無人機夜襲敖德薩 釀2死14傷

2025/6/28 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩（Odesa）的一幢住宅高樓，造成2人死亡、至少14人受傷。

敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，這場夜襲的傷者包含3名兒童，其中1人傷勢嚴重。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）公布的影片顯示，大批消防員正在與大火搏鬥，並迅速引導住戶從這幢21層高樓的昏暗樓梯間逃生。

隨著結束俄烏這場已持續將近三年半戰爭的外交努力陷入停滯，俄羅斯近幾週已加大對烏克蘭城市的無人機和飛彈攻擊。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140628

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#無人機
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏克蘭媒體：600名中國兵計劃赴俄 接受砲兵、防空等訓練
70
更多編輯台推薦新聞：