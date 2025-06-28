烏克蘭：俄羅斯無人機夜襲敖德薩 釀2死14傷

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩（Odesa）的一幢住宅高樓，造成2人死亡、至少14人受傷。

敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，這場夜襲的傷者包含3名兒童，其中1人傷勢嚴重。

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烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）公布的影片顯示，大批消防員正在與大火搏鬥，並迅速引導住戶從這幢21層高樓的昏暗樓梯間逃生。

隨著結束俄烏這場已持續將近三年半戰爭的外交努力陷入停滯，俄羅斯近幾週已加大對烏克蘭城市的無人機和飛彈攻擊。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140628