烏克蘭才動用美國ATACMS飛彈 再朝俄羅斯發射英國暴風之影

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭今天朝俄羅斯發射多枚「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，是前一天動用美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈之後，獲准用來打擊俄國目標的最新一款西方武器。

路透社報導，俄羅斯戰地記者在通訊軟體Telegram廣泛報導這項消息，並獲得一名不願具名的官員證實。烏克蘭參謀總部（Ukrainian General Staff）發言人則說沒有資訊可提供。

莫斯科當局先前即表示，使用西方武器打擊遠離邊境的俄國目標將導致俄烏衝突急遽升級。基輔當局則表示，烏克蘭需要自衛能力，打擊俄國後方幾個用來支持侵烏行動的基地。俄羅斯對烏克蘭的入侵行動本週進入第1000天。

俄戰地記者在Telegram上傳的影片，據說錄到暴風之影飛彈襲擊西部庫斯克州（Kursk）的聲響。影片中可聽見14起劇烈爆炸聲響，且先前都有像是飛彈來襲的尖銳呼嘯聲。俄羅斯庫斯克州與烏克蘭東北部接壤。這段影片是在一個住宅區拍攝，可看到遠方有黑色濃煙竄升。

Telegram上的親俄羅斯頻道Two Majors表示，烏克蘭朝庫斯克州發射多達12枚暴風之影飛彈，並提供可清楚看見暴風之影字樣的飛彈碎片照片。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人不願置評。

英國先前已允許烏克蘭在境內使用暴風之影飛彈。暴風之影的射程可超過250公里。

基輔政府一直施壓西方夥伴授權使用這類武器深入打擊俄羅斯境內目標，並在美國總統拜登任期最後兩個月終獲美方放行使用ATACMS飛彈。

烏克蘭動用ATACMS飛彈導致緊張局勢升級之下，美方今天以重大空襲威脅為由關閉駐基輔大使館，但隨後已重開使館。

五角大廈今天也宣布提供烏克蘭2億7500萬美元的軍援，包括更多高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥；此外，為了在政權轉移之前加強支持基輔，拜登政府也著手減免了向烏克蘭提供的47億美元貸款。

即將於明年1月上台的川普已表示將結束俄烏戰爭，但沒有說明會如何辦到。川普也曾批評拜登任內向烏克蘭提供數以十億計美元軍援。交戰雙方認為川普可能將推動和平會談，因此都試著在談判前取得強勢地位。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1131121