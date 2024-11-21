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拜登敲定近500億補貼 助格羅方德投資半導體製造

2024/11/21 13:29
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國政府今天宣布，已與半導體晶圓代工廠格羅方德敲定一筆補助款，將支持其在半導體製造方面的投資。在總統當選人川普重返白宮前，總統拜登正致力確保部分政績。

這份具有約束力的合約是依據「晶片法」（CHIPS and Science Act），提供格羅方德（GlobalFoundries）高達15億美元（約新台幣492億元）的直接資金。晶片法提供一連串激勵措施，用以促進美國半導體的研究和製造。

白宮2022年曾指出，全球晶片產能中，美國僅占10%，約75%集中在東亞。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「透過對格羅方德國內製造量能的投資，我們正在協助確保國內晶片的穩定供應；這些晶片廣泛應用於各個領域，從家用電子產品到先進武器系統都有。」

拜登政府已根據「晶片法」，宣布了數以十億計美元的撥款補助，但大部分資金都還未發放；政府官員正努力完成最終程序。

美國商務部表示，這項補助目的在支持格羅方德在今後10年左右的時間裡，對其位於紐約和佛蒙特州的製造基地進行約130億美元的更廣泛投資。

曾批評晶片法的川普將於明年1月重返白宮，拜登政府趕在卸任前，敲定對格羅方德的補助。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131121

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