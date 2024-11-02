格羅方德未經授權運晶片給中芯集團 美開罰50萬美元

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國今天表示，全球第3大晶圓代工廠格羅方德在未經授權下，運送晶片給列入黑名單的中國晶片製造商中芯國際子公司，將因此處以50萬美元（約新台幣1611萬元）的罰金。

路透社報導，美國商務部在聲明中說，總部設於紐約的格羅方德（GlobalFoundries）在未尋求許可的情況下向中芯國際（SMIC）子公司盛合晶微半導體有限公司（SJ Semiconductor）運出74批貨物，價值1710萬美元。

由於中芯國際涉嫌與中國軍工業複合體有關聯，中芯國際與盛合晶微半導體2020年被列入稱為實體清單的貿易限制清單內。中芯國際否認有不當行為。

美國商務部表示，對列入清單的公司出口商品，需要獲得難以取得的許可證，而格羅方德並未申請許可證。

商務部負責出口執行的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）在聲明中說，「我們希望美國公司在向中國夥伴運送半導體材料時保持高度警惕」，強調格羅方德是自願揭露違規行為並與商務部廣泛合作。

中芯國際與盛合晶微半導體未立即回應置評要求。格羅方德在聲明中說，這個無意行為是在中芯國際列入清單前因資料輸入錯誤而發生，導致公司在沒有許可證情況下意外運出遺留的晶片，格羅方德對此感到遺憾。

格羅方德還說：「我們努力建立並相信我們擁有世界一流的貿易合規制度，為代工業設定了標準。」

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美國的出口政策是由商務部監督，在華府尋求防止中國取得敏感的美國技術，進而提升軍事實力之際，國會議員對商務部可能未積極執行法規日益感到擔憂。

路透社10月31日報導，具影響力的民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）批評拜登政府對台積電的「監督明顯鬆散」。媒體先前報導，台積電生產的晶片最終用於受到嚴厲制裁的中國電信巨頭華為的產品。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1131102