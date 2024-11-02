英特爾重要到不能倒 美媒：華府已商討增援備案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山2日專電）英特爾前景近期受關注，美國新聞網站Semafor報導，華府政策制定者已商討是否需要在「晶片法」外，提供英特爾更多援助，包括鼓勵私部門主導、將其晶片設計業務與競爭對手如超微合併。但分析師受訪認為「未到時候」。

晶片大廠英特爾（Intel）昨天發布第3季財報，儘管優於分析師預期、投資人信心稍微回穩，但隨即面臨道瓊工業平均指數成分股地位將被輝達（Nvidia）取代的局面。Semafor報導，華府已低調商討若英特爾財務狀況持續惡化的潛在備案。

Semafor指出，華府政策制定者對英特爾擔憂加深。知情人士透露，負責「晶片法」（CHIPS and Science Act）資金執行的美國商務部高層官員、及晶片法倡議者之一的美國聯邦參議員華納（Mark Warner）已討論到英特爾是否需要額外援助。

英特爾預計將獲得85億美元（約新台幣2715億元）補助金和110億美元低利率貸款，已是「晶片法」最大受益者。美國政府表示，將根據公司達到設定目標的情況發放資金。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在財報電話會議後接受彭博（Bloomberg News）訪問，對資金發放的時間和速度表達失望和沮喪：「到現在已經兩年多了。我已經投資了300億美元，但目前我們看到的撥款是0元。所以我們的確認為這太慢了。」

知情人士表示，華府內部的討論是預防萬一，凸顯英特爾有其戰略意義，不能任由它陷入困境。美國一直尋覓半導體領域的國家龍頭企業以確保供應鏈安全、制衡中國。

英特爾一名發言人透過聲明表示：「我們已經制定一項明確的戰略，嚴格執行計畫。第3季的強勁營運表現證明我們在實現目標方面的重要進展。」

該發言人強調，英特爾是美國唯一一家設計並生產先進晶片的公司，在促進美國發展具全球競爭力的半導體生態系上，扮演關鍵角色。

知情人士說，其中一種選項是政府鼓勵私部門主導，讓英特爾晶片設計業務與競爭對手如超微（AMD）等公司合併，但不太可能採取2008年金融危機模式，當時政府直接入股汽車製造商和銀行進行救助。但政策制定者擔心，英特爾若銷售下滑可能導致虧損。

季辛格在財報電話會議上表示，英特爾按照計畫將在明年採用18A先進製程量產晶片。Semafor報導，18A的成功與否攸關這間公司能否重返榮耀、與產業領導者台積電並駕齊驅。

美國商務部一名發言人表示：「對英特爾在美國生產晶片的願景充滿信心，我們將繼續與該公司密切合作。最終確定資金的發放，有進一步消息時再更新說明。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

熟知英特爾業務的分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）告訴中央社，美國一些公司大到不能倒，英特爾的情況是「重要到不能倒」。不僅美國政府重視晶圓代工，德國和一些其他國家也願意提供資金給英特爾晶圓代工業務，以建立更多元的半導體供應鏈。

歐唐納爾指出，他認為至少未來幾年內，英特爾仍會維持現狀，但將來當它的代工業務足夠強大時，產品業務拆分出售或許可能成為選擇，「但我不認為我們到了可以這樣做的階段。」他預期英特爾仍有重大挑戰，但兩年後情況會有所不同。（編輯：陳妍君）1131102