英特爾尋新執行長 人選包括前董事會成員陳立武

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（中央社西雅圖3日綜合外電報導）根據知情人士，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）被迫提前下台後，這間美國晶片大廠已開始尋找接任執行長的可能人選，其中包括前董事會成員陳立武。

根據路透社今天援引知情人士的消息報導，英特爾董事會近日與陳立武接洽，詢問他是否有意接任執行長一職。陳立武是一位備受尊敬的半導體業界老將，長期以來都被視為英特爾執行長的人選之一。

陳立武是電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）前執行長，他2年前加入英特爾董事會，以協助英特爾重振。董事會在2023年10月擴大他的業管範圍，授權他監督製造業務。但陳立武與季辛格在轉虧為盈的策略上發生衝突後於8月離職，意見相左之處包括員工規模、代工策略和工作文化。

消息人士指出，董事會已成立一個尋找季辛格繼任者的委員會，預計未來幾個月將就繼任者做出最終決定。

季辛格在不到4年前掌管英特爾，他設定一個耗資巨大的計畫企圖扭轉英特爾命運，但董事會認為步伐不夠快因此予以更換。

誰將成為英特爾下一任領導人，廣受美國企業界關注。對於這家近況不佳的晶片製造商來說，它正面臨50多年歷史中最黯淡的時期之一。

對於上述報導英特爾拒絕置評請求；陳立武創投公司Walden Catalyst的代表也未回應。

英特爾2023年營收銳減至540億美元，比季辛格上任當年減少近1/3。分析師預測英特爾今年將虧損36.8億美元，這是英特爾自1986年以來首次出現年度淨虧損。

英特爾今天股價下跌近6%，較季辛格擔任執行長前幾個月的高點下跌已逾60%。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131204