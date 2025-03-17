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路透：英特爾新執行長陳立武擬改革製造與AI業務

2025/3/17 21:30
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（中央社舊金山17日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾新執行長陳立武將於明天上任，兩位知悉陳立武想法的人告訴路透社，他考慮在晶片製造及人工智慧（AI）方面做出重大改變，以重振陷入困境的英特爾。

路透社報導，英特爾（Intel）新走向包含調整人工智慧發展方式及削減員工，以處理陳立武視為遲緩且過於龐大的中階管理層。

消息人士提到，改進英特爾的製造業務也是陳立武的核心優先事項之一。英特爾過去製造晶片僅供自用，但現在也為輝達（NVIDIA）等外部客戶生產半導體產品。

根據另外兩名了解英特爾全員大會情況的人，陳立武上週被任命為新執行長後，他在會上告訴員工，公司將得做出「艱難的決定」。

現年65歲的陳立武是電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）前執行長及科技投資家，他也曾是英特爾董事會成員，但在去年8月離開。

陳立武如今將以執行長身分重返英特爾，掌管這家指標性美國企業。這10年來，英特爾3任執行長接連做出錯誤決策，導致公司未能為智慧型手機生產晶片，且錯過AI處理器日益增長的需求，放任競爭對手安謀國際科技公司（ARM Holdings）、輝達主宰這些市場。

英特爾財報顯示，其2024年度虧損高達190億美元，是1986年以來首次虧損。

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根據消息人士，陳立武的短期目標是透過積極爭取新客戶，改善製造部門「英特爾代工」（Intel Foundry）的績效。這個部門負責為微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等其他設計公司生產晶片。

此外，英特爾也將重啟生產AI伺服器驅動晶片的計畫，並放眼軟體、機器人技術與AI基礎模型等其他幾個領域。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1140317

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英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 1年最高可領近億元
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