英特爾執行長陳立武31日首場演講 5月是否來台受矚目

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（中央社記者吳家豪、劉千綾台北25日電）美國晶片大廠英特爾將於3月31日至4月1日舉辦Intel Vision活動，由新任執行長陳立武發表開幕演講，是他上任後首場公開活動。外界高度關注陳立武是否5月來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），相關消息有望在近期明朗化。

去年英特爾（Intel）參加COMPUTEX發表主題演講，加上輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等晶片三巨頭齊聚台北，讓COMPUTEX成為全球科技業目光焦點。若陳立武今年能代表英特爾來台出席5月20日至23日舉辦的COMPUTEX，將有機會進一步延續話題性。

外貿協會表示，已與台灣英特爾接洽，將陸續公告2025年COMPUTEX主題演講講者名單。

出生於馬來西亞的陳立武於3月18日走馬上任，他曾於2009年至2021年擔任電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence）執行長，在半導體產業有深厚資歷，對台灣供應鏈也有一定程度的了解。

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3月31日起在美國拉斯維加斯舉辦的Intel Vision開幕演講，將是陳立武對外首場處女秀，這場活動將聚集來自全球的英特爾客戶與合作廠商，討論透過連續運算達成創新的機會，以及形塑產業未來的合作契機。

Intel Vision將展示英特爾技術在人工智慧（AI）時代如何驅動全新解決方案及商業機會，與會者可探索人工智慧個人電腦（AI PC）、先進資料中心、邊緣運算及網通解決方案的最新技術，協助企業擴展AI應用。（編輯：張均懋）1140325