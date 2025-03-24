電腦展5月登場 輝達黃仁勳高通艾蒙發表主題演講

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（中央社記者曾智怡台北24日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月登場，外貿協會今天表示，邀請美國高通公司總裁暨執行長艾蒙擔任主題演講講者，分享AI如何徹底改變裝置體驗及對於生態系的願景。

此外，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也預計同一天發表首場主題演講，向觀眾解析AI與加速運算技術的最新進展與突破。

貿協透過新聞稿表示，40年來高通（Qualcomm Incorporated）一直是新時代技術的領導者，引領各產業的創新發展。隨著智慧型手機、PC、汽車及其他裝置變得越來越具互動性和個人化，邊緣AI幾乎影響著所有產業。

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貿協指出，艾蒙（Cristiano Amon）身為高通的總裁暨執行長，在擬定公司策略方向上扮演重要角色，特別是在邊緣AI領域、制定領先且具差異化的產品藍圖、以及加速5G普及應用等方面。在艾蒙的領導下，高通持續拓展事業版圖並多元化發展至汽車、運算、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、網路與工業等產業。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1400家廠商、使用約4800個攤位，高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」3大主題。（編輯：潘羿菁）1140324