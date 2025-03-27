5月COMPUTEX科技大咖雲集 黃仁勳蔡力行接力主題演講

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（中央社記者劉千綾台北27日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月登場，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、美國高通公司總裁暨執行長艾蒙等科技大咖將發表主題演講，外貿協會今天進一步宣布，聯發科技執行長蔡力行也敲定於5月20日，以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題發表主題演講。

台北國際電腦展吸引全球科技大咖雲集，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將於5月19日發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。

貿協今天發布新聞稿表示，聯發科技執行長蔡力行5月20日上午11時將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，在COMPUTEX 2025 發表主題演講。

貿協表示，作為全球半導體技術與AI運算的領導者，聯發科技持續在各式裝置、智慧家庭、車用電子、物聯網，以及資料中心等推動創新。蔡力行將在COMPUTEX 2025分享聯發科技從邊緣AI到雲端AI運算領域的願景，探討次世代通訊技術的革新，以及如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來。

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貿協指出，蔡力行在半導體和科技產業擁有豐富的領導經驗，在其領導下，聯發科技進一步強化先進晶片的創新，並推動各類技術平台的發展。蔡力行的演講主題將深入探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型所扮演的角色，並展現聯發科技的企業願景。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1400家廠商、使用約4800個攤位，高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」3大主題。（編輯：林淑媛）1140327