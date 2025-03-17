美媒：Google準備與聯發科合作 開發下一代AI晶片
2025/3/17 22:47（3/17 23:08 更新）
（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天引述知情人士報導，美國科技巨擘Google準備與台灣聯發科合作，開發下一代人工智慧（AI）晶片TPU，將於明年生產。
Google（谷歌）去年推出其第6代TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元），旨在為自己及雲端客戶提供輝達（NVIDIA）晶片的替代品，輝達晶片是業界最受歡迎的處理器。
The Information報導，Google選擇聯發科，部分是因為聯發科與台積電有著密切關係，而且與博通（Broadcom）相比，聯發科對每顆晶片的收費更低。
不過，The Information引述知情人士指稱，Google未與博通終止合作。過去幾年，博通與Google一直是AI晶片方面的獨家合作夥伴。
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根據彭博（Bloomberg News），The Information引述博通員工所言指出，博通仍在與Google進行協商，以「繼續共同設計Google的部分AI晶片」。
對此，Google、聯發科及博通未立即針對路透社的置評要求作出回應。（譯者：陳正健）1140317
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