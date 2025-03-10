輝達助攻 鴻海研究院推首版繁體中文AI大語言模型

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海今天上午宣布，鴻海研究院推出第1版具有推理能力的人工智慧（AI）繁體中文大型語言模型，未來將透過導入AI大型語言模型，強化智慧製造、智慧電動車、智慧城市等3大平台的數據分析效率。

在模型訓練過程中，鴻海說明，輝達提供Taipei-1超級電腦以及技術諮詢，讓鴻海研究院透過使用輝達NeMo人工智慧模型服務，順利完成模型訓練。

鴻海上午透過新聞稿宣布，鴻海研究院推出首款繁體中文AI大型語言模型（LLM），內部開發代碼FoxBrain，FoxBrain模型原來為內部應用設計，涵蓋數據分析、決策輔助、文書協作、數學、推理解題與代碼生成等功能，後續將對外開源分享。

「開源」（open sourced）意指支撐AI的運算代碼公開給其他企業和研究人員，讓所有人都能使用這些技術來建構、推廣自己的產品。

鴻海指出，FoxBrain作為鴻海研究院AI推理LLM模型訓練成果，展現理解與推理能力，在數學與邏輯推理測試中表現出色，還能強化台灣使用者的語言風格。

鴻海研究院說明，人工智慧研究所在FoxBrain訓練過程中，使用120張輝達（NVIDIA）H100繪圖處理器（GPU），並透過NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路擴展，僅花費約4週時間完成，模型訓練方式低成本且更具效率。

在相關規格與訓練策略上，鴻海研究院指出，FoxBrain透過自主技術，建立24類主題的資料增強方式與品質評估方法，生成98B詞元（tokens）高品質中文預訓練資料，上下文處理長度128K token，總計算力花費2688 GPU days，採用多節點平行訓練架構，確保高效能與穩定性。

在測試結果，鴻海研究院表示，FoxBrain在數學領域較基礎模型Meta Llama 3.1全面提升，相較於目前最好的繁體中文大模型Taiwan Llama，在數學測試中取得顯著進步，並在數學推理能力上超越Meta目前已推出的同等級模型，與DeepSeek蒸餾模型仍有些微差距，但表現已相當接近世界領先水準。

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鴻海指出，未來將透過導入AI大型語言模型，強化智慧製造、智慧電動車、智慧城市等3大平台的數據分析效率，讓FoxBrain成為驅動智慧應用升級的重要引擎，未來將對外開源分享，擴大模型運用範圍，與技術夥伴共同推動AI在製造業、供應鏈管理與智慧決策領域應用。

鴻海表示，FoxBrain成果將於美國時間3月17日起登場的輝達年度GTC大會專題演講中，以From Open Source to Frontier AI: Build, Customize, and Extend Foundation Models為主題，首次對外發表。（編輯：林家嫻）1140310