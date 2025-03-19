黃仁勳GTC演講亮點一次看 人形機器人Blue登台互動引歡呼

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（中央社記者吳家豪台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTC技術大會發表主題演講，展示新一代人工智慧（AI）晶片、個人AI電腦、機器人和車用軟體技術，歷時130分鐘毫無冷場，在演講尾聲還讓採用輝達技術打造的人形機器人Blue登上舞台與他互動，引起現場一陣驚呼。

黃仁勳在演講開場穿著招牌黑色皮外套走上GTC舞台，秀出贊助商列表，包括台積電、鴻海、廣達旗下雲達、和碩等多家台廠上榜。隨後他發表新一代繪圖處理器（GPU）Blackwell Ultra時，也展示由華碩、技嘉打造的伺服器機櫃，凸顯輝達與台灣供應鏈的緊密關係。

黃仁勳說，輝達Blackwell已全面量產，客戶需求非常驚人。去年GTC重返實體活動形式，被形容為AI的胡士托音樂節（Woodstock），今年則被形容成AI的超級盃（Super Bowl，指職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰），唯一不同的是，在AI超級盃的所有人都是贏家。以下盤點黃仁勳演講12大亮點。

AI伺服器GB300 NVL72

新一代Blackwell Ultra GPU強化訓練與測試階段的推論擴展能力，包含GB300 NVL72機架規模解決方案與HGX B300 NVL16系統。

GB300 NVL72採用機架規模設計，連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆Arm Neoverse架構NVIDIA Grace中央處理器（CPU），其AI效能比NVIDIA GB200 NVL72提升1.5倍。

輝達合作夥伴預計今年下半年起推出搭載Blackwell Ultra的產品。除了Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達、緯創與緯穎之外，思科、戴爾科技集團、慧與科技、聯想集團與美超微預計也將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

鴻海盛大參加輝達（NVIDIA）GTC大會，現場展示最新與輝達合作最新GB300 NVL72伺服器機櫃純水冷版本。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月19日

AI超級電腦DGX SuperPOD

DGX SuperPOD是全球最先進的企業級AI基礎架構，採用Blackwell Ultra GPU構建，提供開箱即用的AI超級運算系統，精度達FP4，具備更快的AI推理速度，大幅加速AI應用的詞元生成。

搭載DGX GB300的DGX SuperPOD系統，可擴充至數萬顆Grace Blackwell Ultra超級晶片，並採用NVIDIA NVLink、NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand與NVIDIA Spectrum-X乙太網路技術連接，大幅提升訓練與推論效能。

工作站GPU RTX PRO Blackwell

RTX PRO Blackwell系列是應用於工作站與伺服器的GPU，透過加速運算、AI推論、光線追蹤和神經渲染技術，讓設計師、開發人員、資料科學家和創作者利用代理型AI進行建構與協作。

RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU將在華碩、技嘉、鴻佰科技、雲達科技和其他全球系統合作夥伴的資料中心平台提供。

輝達發表新一代的NVIDIA Blackwell AI工廠平台NVIDIA Blackwell Ultra。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月19日

輝達推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子網路交換器，讓AI工廠能跨越不同地點連接數百萬個GPU，同時大幅降低能耗與經營成本。交換器每個連接埠的連接速度達每秒1.6Terabits，可為AI工廠提供3.5倍節能成效及10倍復原能力。

這項技術是輝達與台積電、Coherent、康寧、鴻海、Lumentum和SENKO等公司共同開發，打造整合式晶片、光學製程和供應鏈。

個人AI電腦DGX Spark／DGX Station

前身為Project DIGITS的DGX Spark，以及由Blackwell Ultra驅動的全新高效能Grace Blackwell桌上型超級電腦DGX Station，可以讓AI開發人員、研究人員、資料科學家與學生在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。

DGX Spark系統即日起於輝達官網開放預購。DGX Station預計將於今年稍後由華碩、BOXX、戴爾、惠普、Lambda Labs和美超微等製造合作夥伴提供。

開源推論軟體Dynamo

Dynamo是全新的AI推論服務軟體，可以在數千個GPU之間協調並加速推論通訊，並使用分散式服務，將大型語言模型的處理與產生階段分開在不同GPU上，確保GPU資源利用率最大化。

輝達發表開源推論軟體NVIDIA Dynamo，用於在AI工廠中以最低成本和最高效率加速與擴展AI推理模型。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月19日

開放式推理AI模型Llama Nemotron

Llama Nemotron推理模型系列以Llama模型為基礎，輝達為這個推理模型系列強化後期訓練，以改善多步驟數學、程式撰寫、推理和複雜決策。與基礎模型相比，改進過程將模型準確度提高20%；與其他開放式推理模型相比，推論表現高出5倍。

代理型AI與實體AI合作

輝達、Alphabet與Google共同宣布多項全新計畫，針對代理型AI和實體AI的未來發展展開合作。Alphabet工程師與研究人員正與輝達技術團隊密切合作，利用AI與模擬技術開發具有抓取技能的機器人、重新構想藥物探索、改善電網等。

人形機器人基礎模型Isaac GR00T N1

輝達推出一系列協助開發人形機器人的技術，包括全球首個開放式、可完全自訂的基礎模型Isaac GR00T N1，提供通用人形機器人推理能力和技能。

輝達也宣布與Google DeepMind及Disney Research合作開發全新的開源物理引擎Newton，可以讓機器人學習用更高精準度處理複雜任務。

天氣分析模型Earth-2

輝達推出適用於Earth-2天氣分析的NVIDIA Omniverse Blueprint，以加速開發更準確的天氣預報解決方案。這項技術能夠協助開發人員建立解決方案，在數秒內提出警告與更新預報內容；若以傳統使用CPU建立模型的方式要耗費數分鐘或數小時。

汽車AI製造

通用汽車（GM）與輝達宣布擴大合作，雙方將利用AI、模擬和加速運算技術，開發下一代車輛、工廠和機器人。

通用汽車還將使用以Blackwell架構為基礎的NVIDIA DRIVE AGX車載電腦打造下一代車輛，並運行通過安全認證的NVIDIA DriveOS作業系統。

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加速量子運算研究

輝達將在波士頓建立NVIDIA加速量子研究中心（NVIDIA Accelerated Quantum Research Center，NVAQC），預計今年稍後開始營運，將整合領先的量子硬體與AI超級電腦，協助解決量子運算領域最棘手的難題，包括處理量子位元雜訊、把實驗性量子處理器轉化為實用裝置。（編輯：林家嫻）1140319