輝達GTC行情失靈 台積電破底創半年低點

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（中央社記者張建中新竹19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會主題演講，發表新一代AI晶片和機器人等多項產品技術，不過GTC行情似乎失靈，輝達晶片代工夥伴台積電股價走勢疲弱，今天跌破波段低點，收在952元，創下半年新低，外資也連續5個交易日賣超台積電近3.3萬張。

黃仁勳在130分鐘的主題演講中，一口氣發表新一代繪圖處理器（GPU）Blackwell Ultra、GB300伺服器、AI超級電腦DGX SuperPOD、工作站GPU RTX PRO Blackwell、個人AI電腦DGX Spark、人形機器人基礎模型Isaac GR00T N1等成果，並推出與台積電和鴻海等夥伴共同開發的矽光子網路交換器Spectrum-X與Quantum-X。

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GTC大會行情失靈，輝達股價下挫逾3%，台積電美國存託憑證（ADR）也下跌超過1%。連帶影響台積電今天股價走勢疲弱，開低走低，終場收在952元，跌破波段低點，創下半年來新低，下跌19元，市值跌破25兆元關卡，滑落至24.68兆元，並影響大盤約153點。

外資今天賣超台積電1萬3682張，據統計，外資連續5個交易日累積賣超台積電近3.3萬張。分析師王兆立表示，台積電和台股走勢與美股連動性高，未來走向應持續追蹤觀察美股走勢。（編輯：林淑媛）1140319