GTC失靈科技股弱勢 台股挫310.84點失守22000點
2025/3/19 14:23（3/19 14:33 更新）
（中央社記者潘智義台北19日電）輝達召開GTC大會未能帶動AI概念股，且關稅議題依然未解，台股今天追隨美股跌勢，收盤下挫310.84點，跌破5日線22056點、22000點整數關卡。
加權指數終場收在21960.83點，下跌310.84點，跌幅1.4%，成交值新台幣3028.07億元。
台積電收952元，下跌19元，跌幅1.96%，鴻海收164元，下挫2.09%，聯發科由紅翻黑，收在1465元，跌幅0.68%，廣達收253.5元，下挫2.31%，緯創收103元，跌4.19%。
波若威法說會釋出利多，布局共同封裝光元件（CPO），包含光纖套件及光纖配線盒產品，預計今年下半年完成驗證，明年開始量產，股價收在179元，上揚3.17%。
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散裝航運族群由紅翻黑，裕民收72.7元、慧洋-KY收79.8元、新興收27.55元，分別跌1.09%、1.6%、0.18%。
證券分析師簡伯儀接受電訪表示，輝達（NVIDIA）召開GTC大會未能帶動人工智慧（AI）概念股，台股繼續反映關稅議題，弱勢整理；由於台股近日跌破年線已5天，若無法重回年線之上且成交量放大，不易有表現。（編輯：張均懋）1140319
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