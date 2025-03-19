鴻海參與輝達GTC大會 秀GB300伺服器和人形機器人

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在年度GTC技術大會發表主題演講，發表新一代繪圖處理器（GPU）Blackwell Ultra及人工智慧（AI）伺服器GB300，主要合作夥伴鴻海擴大參展，展示GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例。

鴻海此次以鑽石級贊助商身分，參與在美國聖荷西舉行輝達GTC大會，並發布一系列AI軟硬體成果，內容涵蓋與輝達共同開發的次世代GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例，同時分享鴻海在三大智慧平台的最新AI運用。

鴻海透過新聞稿指出，此次集團整體參展人數是2024年的2倍，總共有超過70位工程師與高階主管出席GTC大會。今年GTC大會期間，鴻海將在6場專題演講中登台，分享內容涵蓋人工智慧、複合型與護理機器人以及運用輝達Omniverse和Mega Omniverse所打造的先進實體AI與虛擬解決方案，在自動駕駛、智慧製造與數位醫療領域的應用。

鴻海董事長劉揚偉也親自出席GTC大會，他指出，全球AI伺服器供應鏈中，鴻海是市占率最高的製造商，這些伺服器採用地表最強的超級晶片，GTC大會是鴻海作為第一階（Tier-1）廠商，運用AI技術展現智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台的最佳場所。

在GTC大會上的鴻海展位，首次對外展示與輝達共同設計開發的全新次世代GB300 NVL72伺服器機櫃，透過視覺化方式展現，訓練與推理兆級參數大型語言模型（Large Language Models, LLM）的AI基礎設施，同時也是AI工廠的運算核心。

鴻海先前是輝達GB200 NVL72供應商，也將是GB300 NVL72平台的PBR（Pilot Build Request）供應商，鴻海說明，以輝達Blackwell架構為基礎，結合鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）設計製造的液冷技術，透過輝達Omniverse數位孿生技術，強化伺服器散熱與數據中心設計，確保高效且穩定的AI運行環境。

鴻海指出，在全球多個據點持續推動智慧製造，並且與輝達合作，透過多元的AI解決方案，強化生產流程，包括利用輝達AI藍圖，應用在營運與安全監控場景的影片搜尋與摘要（Video Search and Summarization, VSS）。

此次GTC大會現場，鴻海展示輝達Omniverse即時模擬工廠布局與物流作業，讓與會者能親眼見證數位孿生技術在智慧工廠的實際應用。

在機器人領域，鴻海此次參展展示旗下各種機器人運用場域，包括半導體複合型機器人（Semiconductor Hybrid Robot），結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體行業提供智慧轉運解決方案。

鴻海高階主管也會以Reinventing Smart Manufacturing: How Foxconn Builds and Deploys an AI Workforce為主題，在分論壇專題演講中，深入探討AI工廠如何實現自主AI（Agentic AI），並應用在工廠Factory GPT與具身智慧機器人（Embodied Intelligence Robots）等實體AI解決方案。

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此外，鴻海的AI護理機器人Nurabot，也在此次GTC大會首度亮相。鴻海說明，此款護理機器人能夠強化醫療工作流程，並提升病患照護品質，預計將於今年內布建至台灣的合作醫院，並由台中榮民總醫院率先導入應用。

另外在Transform Patient Care With Digital Twins and AI-Powered Nursing Robots的專題演講中，鴻海進一步公開分享台灣首個數位孿生醫院病房的案例，探索AI在醫療領域的未來發展。（編輯：張均懋）1140319

鴻海盛大參加輝達（NVIDIA）GTC大會，自力開發的AI護理機器人Nurabot首次亮相。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月19日

輝達（NVIDIA）年度GTC技術大會美國時間17日登場，鴻海此次盛大參展，參展人數是2024年的2倍。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月19日