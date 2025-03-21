輝達GTC大會黃仁勳造訪鴻海展位 現場響起Team Taiwan歡呼

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（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）輝達執行長黃仁勳今天現身GTC大會展場，參觀鴻海、和碩等展位，向劉揚偉、童子賢致意，以行動力挺台廠；現場響起Team Taiwan口號，黃仁勳也在鴻海GB300 NVL72伺服器機櫃簽下「鴻海讚，Jensen認證」。

黃仁勳今天參觀鴻海展位，與鴻海董事長劉揚偉在展場相見，看見雙方共同設計開發的全新次世代GB300 NVL72伺服器機櫃，開心用中文表示「哇，太棒了。」

鴻海今年在GTC大會首度對外展示與輝達（NVIDIA）共同設計開發的全新次世代GB300 NVL72伺服器機櫃，以視覺化方式展現內部零組件，成為GTC拍照景點，黃仁勳在機櫃前聆聽鴻海人員解說，直呼設計很美，並與劉揚偉合照留念。

劉揚偉隨後從另一台機櫃抽出一盒「鴻海巧克力」致贈黃仁勳，黃仁勳開心表示這設計真有趣，宛如實體「Token」（詞元）。黃仁勳並在GB300 NVL72伺服器機櫃簽下「鴻海讚，Jensen認證」（Foxconn Awesome ，Jensen Approved）。

黃仁勳在19日的國際記者會上表示與台廠夥伴合作是因為這些企業是世界級水準，表現十分卓越，雙方合作是強強聯手，數十年來合作深化情誼，共同創造非凡事物。

在參觀鴻海展位之前，黃仁勳也造訪和碩展位，向和碩董事長童子賢致意，同樣在和碩新推出的高密度GPU機櫃NVIDIA GB300 NVL72上簽名，寫下「Jensen到此一遊，和碩超酷」（Jensen was here，Pegatron Rocks）。

黃仁勳20日造訪輝達GTC大會和碩展位，和碩董事長童子賢（右後）親迎，黃仁勳在機櫃上簽名。（和碩提供）中央社記者張欣瑜聖荷西傳真 114年3月21日

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黃仁勳今天參觀台廠展位，以行動力挺合作夥伴，現場不斷響起Team Taiwan歡呼聲。18日當天，他也現身廣達旗下雲達科技、台達電展位參觀，所到之處寸步難行。

這次輝達GTC大會，逾20家台廠參展，輝達於期間也舉行了「輝達台灣之夜」晚宴，邀請台灣供應鏈夥伴；劉揚偉、童子賢、華碩董事長施崇棠等台灣科技公司高層都有出席，黃仁勳也為華碩RTX 5090顯卡產品簽名，展現與台灣供應鏈夥伴的好交情。（編輯：陳慧萍）1140321