GTC台廠秀實力 和碩技嘉微星展示AI伺服器新品

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（中央社記者吳家豪台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天發表GTC技術大會主題演講，提及多家台廠供應商，包括和碩、華碩、技嘉、微星都展示人工智慧（AI）伺服器新產品，布局加速運算領域。

入列次高等級鑽石級贊助商的華碩，今天在GTC大會推出搭載輝達GB300 NVL72全新平台的ASUS AI POD解決方案，並展示一系列搭載Blackwell和HGX的AI及繪圖處理器（GPU）伺服器，包括企業適用的最新Blackwell Ultra GPU、B300 NVL16、DGX B200 NVL8和HGX H200系列伺服器，還有支援RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition的MGX架構伺服器。

為加速AI開發者與研究人員進行原型設計和AI推論，華碩也推出超小型桌面級AI超級電腦ASUS Ascent GX10，搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，擁有1000 AI TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）的強大運算能力，配備128GB記憶體，支援高達2000億參數的AI模型。

和碩推出高密度GPU機櫃RA4402-72N2，搭載NVIDIA Blackwell Ultra GB300 NVL72，提供更強大運算能力及更大記憶體容量。和碩另推出AS400-2A1及AS205-2T1伺服器，採用NVIDIA MGX架構，提供模組化設計，加速產品上市時間，並確保跨世代相容性。

技嘉子公司技鋼在GTC大會展示最新伺服器與機櫃級解決方案，其中GIGAPOD為一站式AI運算解決方案，支援NVIDIA HGX B300 NVL16平台，具備氣冷與直接液體冷卻設計。技鋼也展示輝達最新GB300 NVL72機櫃級解決方案，其運算節點採液冷技術。

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微星在GTC發表基於NVIDIA MGX架構的AI伺服器平台，專為AI、高效能運算（HPC）及資料密集型應用等多元化需求設計，提供可擴展的性能與彈性。其中，CG480-S5063伺服器專為大型語言模型（LLM）、深度學習和複雜資料分析而設計，CG290-S3063伺服器專為可擴展的AI推論和訓練而打造。

微星另推出自主移動機器人（AMR）解決方案，包括AMR-AI-Cobot Pro，是一款與AI視覺整合的先進機器手臂，用於精確組裝和物料搬運，以及AMR-AI-Lift Robot，專為智慧型升降、分揀和自動化倉儲管理而設計。（編輯：林家嫻）1140319