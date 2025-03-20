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輝達深化合作 黃仁勳：台灣企業是世界級夥伴

2025/3/20 08:40（3/20 08:57 更新）
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黃仁勳19日在國際記者會表示輝達與台廠夥伴合作是基於這些企業的卓越表現。中央社記者張欣瑜聖荷西攝 114年3月20日
黃仁勳19日在國際記者會表示輝達與台廠夥伴合作是基於這些企業的卓越表現。中央社記者張欣瑜聖荷西攝 114年3月20日
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（中央社記者張欣瑜聖荷西19日專電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在輝達GTC大會記者會被問及與台灣供應鏈廠商深化合作的策略和目標，他指出，輝達與眾多廠商合作僅基於一個理念，即這些公司的卓越表現，輝達與台廠合作是因為他們是世界級水準的企業。

輝達GTC大會17至21日舉行，台灣超過20家廠商相挺彰顯供應鏈地位。

黃仁勳今天在國際記者會表示，輝達與台灣廠商合作始於對他們的欽佩和敬重，而當與某些公司合作超過30年，自然而然會產生情誼，「這正是我與許多合作夥伴之間的關係」。黃仁勳1993年創辦輝達並擔任執行長，至今已超過30年。

他強調，「我們與供應鏈及生態系中的公司合作，完全基於一個理念，即他們的卓越表現。」透過合作，「結合他們的卓越與我們的卓越，我們便能共同創造非凡事物。」

黃仁勳回應與台廠深化合作的策略時表示，「這就是100%的策略，也是我們公司的核心理念。」

他補充，輝達相較於矽谷其他大型科技公司而言規模不大，僅有約3萬6000名員工，之所以能夠高效運作，是因為輝達只做必要做的事，「我們做的事情看起來都很關鍵，那是因為我們不做任何非必要的事，只要能避免，我們就不會去做，我們不會為了市場競爭而戰，那不是輝達的風格。」

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他表示，輝達專注創造世界上尚未存在的技術，外界可能會認為輝達一直在創新，那是因為輝達的精力只放在全新的事物，其他的部分則依賴業界最優秀的公司來完成。

黃仁勳說，不論哪家公司，若能開發出卓越的產品，輝達就會合作。與台廠如台達電、聯發科、台積電、鴻海等台灣夥伴合作，是因為他們是具世界級水準的企業。（編輯：唐佩君）1140320

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