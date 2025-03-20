輝達深化合作 黃仁勳：台灣企業是世界級夥伴

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（中央社記者張欣瑜聖荷西19日專電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在輝達GTC大會記者會被問及與台灣供應鏈廠商深化合作的策略和目標，他指出，輝達與眾多廠商合作僅基於一個理念，即這些公司的卓越表現，輝達與台廠合作是因為他們是世界級水準的企業。

輝達GTC大會17至21日舉行，台灣超過20家廠商相挺彰顯供應鏈地位。

黃仁勳今天在國際記者會表示，輝達與台灣廠商合作始於對他們的欽佩和敬重，而當與某些公司合作超過30年，自然而然會產生情誼，「這正是我與許多合作夥伴之間的關係」。黃仁勳1993年創辦輝達並擔任執行長，至今已超過30年。

他強調，「我們與供應鏈及生態系中的公司合作，完全基於一個理念，即他們的卓越表現。」透過合作，「結合他們的卓越與我們的卓越，我們便能共同創造非凡事物。」

黃仁勳回應與台廠深化合作的策略時表示，「這就是100%的策略，也是我們公司的核心理念。」

他補充，輝達相較於矽谷其他大型科技公司而言規模不大，僅有約3萬6000名員工，之所以能夠高效運作，是因為輝達只做必要做的事，「我們做的事情看起來都很關鍵，那是因為我們不做任何非必要的事，只要能避免，我們就不會去做，我們不會為了市場競爭而戰，那不是輝達的風格。」

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他表示，輝達專注創造世界上尚未存在的技術，外界可能會認為輝達一直在創新，那是因為輝達的精力只放在全新的事物，其他的部分則依賴業界最優秀的公司來完成。

黃仁勳說，不論哪家公司，若能開發出卓越的產品，輝達就會合作。與台廠如台達電、聯發科、台積電、鴻海等台灣夥伴合作，是因為他們是具世界級水準的企業。（編輯：唐佩君）1140320