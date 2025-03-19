光寶科全力布局AI商機 GB300電源方案GTC搶鏡

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（中央社記者曾仁凱美國聖荷西18日電）光寶科全力布局AI商機，入列輝達（NVIDIA）最新的GB300供應鏈，今天在GTC大會上展出全系列專為GB300 NVL72系統打造的機架式電源、BBU（電池備援電力模組）系統、液冷散熱解決方案等相關產品。

由輝達舉辦的GTC大會，全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）領域專家及開發者聚齊，為AI產業年度盛事，光寶科今年首度參展，成為大會金級贊助商。

呼應輝達執行長黃仁勳在專題演說中正式發表下世代的GB300 AI伺服器，預計今年下半年推出，光寶科今天同步在GTC大會上展出一系列專為GB300系統打造的解決方案，以整合式的電源、機櫃和液冷系統，提供高功率密度的電源解決方案。

光寶科企業電源事業處總經理王錫恩表示，此次GB300在電源方面的最大改變，在於將超級電容功能內建。

王錫恩解釋，由於GPU在運作過程中會產生很大的Peak Power（峰值功率），為穩定輸入端電壓，目前GB200是在外部安裝超級電容來抑制Peak Power，而接下來GB300要求把超級電容功能內建到電源系統裡，光寶科與輝達為此已展開合作，投入新版電源開發，可望享有先行者優勢。

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此次光寶科在GTC大會中首度展示符合輝達MGX機架規格的55KW機架式電源、33KW RU高效率BBU電力備援系統。還有符合GB300 NVL72的水冷板（Cold plate），以及新一代體積縮小的水對氣散熱櫃、符合NVIDIA MGX NVL72架構的水對水冷卻液分配裝置等，也都是首度亮相。

另外呼應輝達去年宣布成立AI-RAN聯盟，AI-RAN聯盟的願景在於將AI和無線通訊技術結合導入諸多領域，打造完整生態圈，提高網路驅動能力，改造電信基礎設施。光寶科今天也展出AI-RAN解決方案，整合輝達AI Aerial可最佳化無線網路技術，與光寶科O-RAN Split 7.2架構5G小基站，實現AI-RAN端到端的商業實例。（編輯：林家嫻）1140319