輝達AI伺服器主力零件供應商曝光 台廠包辦半邊天

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（中央社記者曾仁凱美國加州聖荷西19日電）輝達（NVIDIA）主宰當今全球AI伺服器市場，背後台廠的支援功不可沒。今天GTC大會現場，輝達掌管供應鏈的兩大戰將親自出馬，頒獎給12家主力零件供應商，其中台灣就有7家入榜，成為名符其實的台廠包辦半邊天。

科技業者指出，談起輝達AI供應鏈，大家首先會想到第一線的鴻海、雲達、緯穎、美超微等伺服器廠商，惟再往下一層，包括機櫃、電源、散熱、傳輸線等週邊關鍵零件同樣重要，台廠在其中扮演重要角色。

今年輝達GTC大會在主展館的1樓，特別設置了一整面牆，完整公開AI伺服器生態系，從機櫃、電源機架、高速傳輸線、滑軌，到液冷散熱的分歧管、水冷板、快接頭等各項AI伺服器關鍵零組件的推薦供應商清單（RVL），全部曝光，幾乎每個項目，都一定會看到台廠的名字。

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今天GTC大會現場，輝達負責掌管供應鏈的兩大主管，輝達硬體工程副總經理貝爾（Andrew Bell）和輝達工程副總經理戈爾拉（Gabriele Gorla），親自頒獎給12家主力零件供應商，其中台灣就有過半的7家進榜，包括雙鴻、奇鋐、貿聯-KY、台達電、鴻海、川湖、光寶科入列。

其他5家入榜的非台廠則為Cooler Master、Lead Wealth、Megmeet、Pinda，和Yuans Tech。（編輯：張均懋）1140320

輝達2025 GTC大會現場，特別設置一整面牆，完整公開AI伺服器生態系，從機櫃、電源機架、高速傳輸線、滑軌，到液冷散熱的分歧管、水冷板、快接頭等各項AI伺服器關鍵零組件的推薦供應商清單（RVL），幾乎每個項目都一定會看到台廠的名字。中央社記者曾仁凱攝 114年3月20日