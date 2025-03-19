黃仁勳現身GTC夜市 高喊買輝達外帶台式乾麵

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（中央社記者張欣瑜聖荷西18日專電）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今晚現身GTC夜市，他先站上大型舞台向群眾邀喊買輝達，表示應該來首男子團體NSYNC的Bye Bye Bye（buy），逗得全場笑聲不斷，隨後進入夜市大嗑日本串烤，還到灣區知名台式小吃攤外帶10碗乾麵。

黃仁勳晚間7時多現身GTC夜市，在綠色舞台上，與慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）執行長尼瑞（Antonio Neri）一搭一唱；黃仁勳表示自己是苦幹實幹型的執行長，不似尼瑞，努力之外，還能四處旅遊，非常的酷。

興致一來，黃仁勳說應該來首美國男子團體NSYNC在2000年發行的歌曲Bye Bye Bye，高喊「買輝達（buy Nvidia）、買慧與科技（buy HPE）」，全場邊叫好邊鼓掌。

輝達今年首度將夜市文化引進GTC大會，夜市內綠色、白色霓虹燈閃爍，十足輝達味，夜市今晚登場，來自台灣、日本、越南、菲律賓等東南亞的街頭小吃香氣四溢，讓許多科技人士挽起袖子大嗑美食。

黃仁勳走下舞台後，進入他最愛的夜市，儘管到了加州聖荷西，他在夜市所到之處依舊掀起轟動，大批人潮爭相搶簽名、合照，僅有20多攤的夜市，走了快1小時。

他先在一間日本串烤店停留，給了200美元（約新台幣6600元）買串燒，邊吃邊說好吃、真的好好吃，自己享用外，還拿起一串又一串雞肉串與周圍群眾分享。

串燒攤老闆Wayne告訴記者，黃仁勳今天看起來非常開心，吃了4串，還買了數十串分送，大讚黃仁勳做人非常真誠。

黃仁勳還前往一間舊金山灣區知名的網紅美食「梁媽媽家」，在那裡停留許久，顧攤的梁先生說，黃仁勳買了10碗炸彈乾麵分送他人，並當場擺出「Jensen套餐」，內容包括乾麵、豬耳朵、滷肉飯，黃仁勳離開後攤位立即湧入人潮。

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GTC夜市不似台灣夜市，晚間9時即收攤，黃仁勳幾乎逛到夜市快打烊才離開。

一些科技人士向記者表示第一次品嘗夜市美食，沒想到會是在科技會議，是個很有趣、很新鮮的體驗，夜市食物物美價廉，接下來2天還要再來。（編輯：張芷瑄）1140319

黃仁勳18日在GTC夜市外帶灣區知名台灣小吃「梁媽媽家」的炸彈乾麵，老闆擺出Jensen套餐，包括乾麵、豬耳朵、滷肉飯。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月19日

輝達執行長黃仁勳18日現身GTC夜市，沿途被參展人士簇擁，他耐心地幫大家簽名。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月19日

黃仁勳18日晚間逛GTC夜市，大嗑串烤，並分送給群眾。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月19日