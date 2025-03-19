外資賣超341億調節鴻海居首 輝達GTC概念股臉綠
2025/3/19 18:49
（中央社記者潘智義台北19日電）台股今天下跌310.84點，收在21960.83點，外資賣超新台幣341.41億元，賣超第1名鴻海達3萬4720張，緯創、仁寶、台積電緊接其後，且都是輝達（NVIDIA）GTC大會概念股。
三大法人今天合計賣超390.83億元，其中外資及陸資賣超341.41億元、自營商賣超50.84億元，投信則買超1.42億元。
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台灣證券交易所統計，外資賣超前10名依序為鴻海、緯創、仁寶、台積電、華邦電、廣達、精成科、國泰金、群益台灣精選高息、富邦金。
外資買超前10名依序為群創、中信金、復華台灣科技優息、新光金、復華富時不動產、大成鋼、凱基金、日勝生、玉山金、陽明。（編輯：楊凱翔）1140319
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