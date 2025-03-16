輝達GTC大會17日登場 鴻海廣達仁寶等逾20台廠相挺彰顯供應鏈地位

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（中央社記者吳家豪、曾仁凱、鍾榮峰台北16日電）輝達（NVIDIA）一年一度的GTC大會即將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，是全球重要的人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及企業級創新平台，合計超過20家台灣科技大廠贊助或設置攤位展示新技術，可以看出台灣在輝達供應鏈扮演吃重角色。

翻開今年GTC大會主要贊助商名單，次高等級的鑽石級贊助商包括鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電；白金級有技嘉、微星。另外還有金級的英業達、光寶科、和碩；銀級的仁寶、聯發科、神達、趨勢科技等。

其中，光寶科、仁寶為今年首度參加GTC。與輝達合作密切的晶圓代工廠台積電，今年被列為特別贊助商（A La Carte）。

GTC參展台廠還包括凌華、研華、華擎、勤誠、廣運、新漢、緯創、緯穎等，涵蓋機器人、主機板、機殼、AI伺服器等領域。

鴻海是輝達GB200伺服器主要合作夥伴，今年首次成為GTC鑽石級贊助商，參展規模較2024年擴大數倍，將展示包括前沿人工智慧（Frontier AI）、智慧製造、數位孿生（Digital Twins）、GB200伺服器、護理機器人等主題。

首度參與GTC的仁寶已開始出貨搭載輝達GH200 Grace Hopper晶片的伺服器，今年GTC將展示在AI-HPC GPU伺服器領域的新技術。研華將展示最新邊緣運算AI解決方案，包含生成式AI邊緣系統、服務型引導機器人及醫療AI設備等。

科技業者表示，隨著這幾年各種AI應用迅速發展，GTC吸引來自世界各地AI專家與開發者齊聚，尤其輝達是這波AI浪潮的領頭羊，如今的GTC已儼然成為全球AI技術的武林大會，備受各方矚目。

一位參與贊助的台灣科技業高層主管表示，要成為GTC贊助商，不是花錢就可以加入，必須經過輝達嚴格審核，因此某種程度上，觀察GTC的贊助商名單，可以間接看出廠商與輝達之間的合作緊密程度。

輝達執行長黃仁勳在台灣出生，從創業初期就與台廠互動密切，彼此魚幫水、水幫魚。黃仁勳多次在公開場合力挺台灣，稱讚台灣是無名英雄，從這次GTC贊助商名單超過10家台廠入列，也可以看出台灣在輝達供應鏈所扮演的吃重角色。

截至目前為止，已知包括鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、台達電董事長鄭平、雲達總經理楊麒令等國內重量級科技大廠主管，都將親自出席今年GTC大會。

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輝達GTC（GPU Technology Conference）大會於2009年首次舉辦，主題聚焦繪圖處理器（GPU）在遊戲和高效能運算中的角色，吸引科技開發者及科技重度使用者的關注，當時輝達仍以顯示卡為主要業務，GTC內容也圍繞在GPU渲染能力等技術。

到了2010年代中後期，AI與深度學習逐漸興起，輝達開始把GPU定位為AI運算的核心工具，GTC也成為全球AI開發者的年度重要聚會。近年來GTC主題轉向超級電腦、資料科學、自駕車和機器人等更多元領域，今年GTC將首度舉辦「量子日」活動，探討量子運算的現狀和未來。（編輯：林淑媛）1140316