鴻海首季AI伺服器業績看倍增 今年破兆元可期

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天預估，第1季人工智慧（AI）伺服器在內的雲端網路產品形成強勁支撐，第1季AI伺服器業績較去年第4季和去年同期倍數成長，出貨量逐季上升，今年AI伺服器營收可望突破新台幣1兆元，占整體伺服器營收比重達50%。

鴻海下午舉行線上法人說明會，董事長劉揚偉親自出席，財務長黃德才和發言人巫俊毅陪同。

展望今年第1季營運，劉揚偉預期，較2024年第4季業績相對下滑，但較去年同期顯著成長，預期第1季季節性表現，將優於過去5年平均水準，若相較去年同期預估強勁成長。其中消費智能產品估顯著季減，比去年同期顯著成長。

鴻海預期第1季雲端網路產品表現較去年第4季顯著成長，較去年同期強勁成長，劉揚偉預估，今年第1季AI伺服器業績可較去年第4季和去年同期倍數成長，在輝達（NVIDIA）GB200伺服器需求帶動下，出貨量可逐季上升。

劉揚偉預期，今年雲端網路產品業績占比可接近消費智能產品比重，未來將是最大宗業績比重產品。

劉揚偉指出，去年鴻海集團在AI伺服器營收較2023年大增超過150%，整體伺服器營收年增78%。今年AI伺服器營收可望突破1兆元，占整體伺服器營收比重達50%，整體AI伺服器市占率可超過40%。

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鴻海第1季電腦終端估明顯季減，較去年同期強勁成長，至於連接器、精密模組、鏡頭、車用零組件等元件和其他產品，第1季均較去年第4季下滑，不過可顯著年增。

展望今年營運，劉揚偉預估，今年集團業績可強勁成長，其中消費智能產品較2024年持平，AI伺服器在內的雲端網路產品強勁成長，電腦終端產品估小幅下滑，主要是去年產品更新、基期較高，元件和其他產品受惠資通訊業務和電動車關鍵元件帶動可強勁成長。（編輯：張均懋）1140314