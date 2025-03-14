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鴻海：GB200伺服器可批量生產 開發下下一代產品

2025/3/14 21:03（3/14 21:13 更新）
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鴻海去年10月在鴻海科技日展示輝達（NVIDIA）GB200伺服器機櫃，吸引許多民眾參觀。（中央社檔案照片）
鴻海去年10月在鴻海科技日展示輝達（NVIDIA）GB200伺服器機櫃，吸引許多民眾參觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天指出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器現階段良率，達到批量生產的標準，鴻海持續參與下一代和下下一代GB伺服器產品開發，鴻海對GB伺服器系列新產品掌握度，有高度信心。

鴻海下午舉行線上法人說明會，談到人工智慧（AI）伺服器出貨狀況，劉揚偉透露，高單價輝達GB200伺服器生產爬坡情況漸入佳境，GB200伺服器量產逐步成熟。

他表示，GB200伺服器生產數據越來越多，現階段良率達到批量生產的標準，工程團隊持續改善相關流程，生產越來越穩定，出貨量持續成長。

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劉揚偉指出，鴻海在AI伺服器領域，一直是主要客戶新產品共同開發夥伴，可確保鴻海參與下一代和下下一代產品開發，鴻海對GB伺服器系列新產品掌握度，有高度信心。

他指出，AI伺服器產業進入門檻相當高，AI晶片廠商看中的是電子代工服務（EMS）廠商的研發技術、垂直整合、高度自動化、以及全球布局能力。他表示，客戶關注的是AI伺服器的架構設計能力越來越複雜，生產成本越來越高，鴻海在這些層面相對有優勢，可爭取更高的市占率。（編輯：楊蘭軒）1140314

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