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鴻海拚組裝人形機器人 因應關稅在美擬擴產

2025/3/14 17:33（3/14 18:21 更新）
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鴻海14日在線上法人說明會中透露，積極參與組裝人形機器人，也會布局微型馬達等關鍵元件。圖為鴻海與輝達（NVIDIA）合作的人工智慧工廠AI機器人。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月14日
鴻海14日在線上法人說明會中透露，積極參與組裝人形機器人，也會布局微型馬達等關鍵元件。圖為鴻海與輝達（NVIDIA）合作的人工智慧工廠AI機器人。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月14日
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團會參與組裝人形機器人，今年醫療服務人形機器人將有進展。他透露，因應製造業回流美國政策和關稅變數，鴻海集團會積極響應在美國擴充生產據點，在幾個州的生產合作計畫，會越來越多。

鴻海下午舉行線上法人說明會，宣布擬配發現金股利每股新台幣5.8元，續創1991年上市以來新高，連續6年配發率都超過5成。

法人問及人工智慧（AI）伺服器市況，劉揚偉指出，市場仍持續蓬勃，主要是雲端服務供應商（CSP）和一線品牌商對於輝達（NVIDIA）GB系列機櫃強勁需求，目前訂單能見度比原先預期好，CSP廠商需求並未下滑，也還未達到高峰，GB200伺服器量產逐步成熟，鴻海在新產品新專案投入大量研發資源和產能，與客戶合作下一代AI伺服器。

他指出，高階AI伺服器需求仍將持續成長，不會因DeepSeek等開源系統而受影響，預期最快今年底，邊緣運算AI應用可望逐步成熟。

在人形機器人布局，劉揚偉透露，今年在醫療服務人形機器人會有進展，鴻海除了布局微型馬達等關鍵零組件外，也會參與組裝人形機器人，並提供軟體平台服務，在平台參與程度可到8成。

談到因應美國總統川普（Donald Trump）關稅策略，劉揚偉指出，早在1985年，美國是鴻海在海外第一個投資的國家，1988年鴻海才進入中國大陸，2004年鴻海布局墨西哥、2006年前進印度、2007年進入越南。

劉揚偉表示，鴻海集團目前在全球24個國家、擁有233個廠區，從2022年至2024年，鴻海累計3年資本支出超過新台幣3400億元，在全球各地擴充產能，儘管關稅變數影響部分需求，鴻海集團長期布局全球區域製造，供應鏈韌性更強。

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他透露，鴻海集團會積極響應在美國布建生產據點，按照客戶需求彈性調整產能，在幾個州的生產合作計畫會越來越多，待時機成熟公布。

至於未來1年關稅議題會怎麼發展，劉揚偉坦言，按照目前進展來看，很難預測，只能靜觀其變，把鴻海集團自身營運做好。（編輯：楊凱翔）1140314

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鴻海14日在線上法人說明會中透露，積極參與組裝人形機器人，也會布局微型馬達等關鍵元件。圖為鴻海與輝達（NVIDIA）合作的人工智慧工廠AI機器人。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月14日
鴻海14日在線上法人說明會中透露，積極參與組裝人形機器人，也會布局微型馬達等關鍵元件。圖為鴻海與輝達（NVIDIA）合作的人工智慧工廠AI機器人。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月14日
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