鴻海去年獲利1527億元創新高 每股賺11.01元

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天公布2024年財報，歸屬母公司業主獲利新台幣1527.05億元，創歷史新高，每股基本純益11.01元，其中去年第4季稅後獲利463.26億元，季減6%，年減13%，單季每股純益3.34元。

鴻海去年合併營收6兆8596.15億元，較2023年6兆1622.21億元成長11%，創歷年新高，去年合併毛利率6.25%，較2023年的6.3%微減0.05個百分點，去年代表本業的營業利益2006.07億元，營業利益率2.92%，較2023年的2.7%增加0.22個百分點。

鴻海去年歸屬於母公司業主淨利1527.05億元，較2023年的1420.98億元增加7%，創歷史新高，淨利率2.23%，較2023年的2.31%微減0.08個百分點，去年每股純益11.01元，優於2023年10.25元。

鴻海去年第4季合併營收2兆1305.04億元，較去年第3季1兆8545.69億元季增15%，比2023年同期年增15%，創歷年單季新高。鴻海去年第4季合併毛利率6.15%，較去年第3季的6.19%微減0.04個百分點，比2023年同期6.12%增加0.03個百分點。

鴻海去年第4季合併營業利益644.81億元，營益率3.03%，較去年第3季2.95%增加0.08個百分點，比2023年同期2.64%增加0.39個百分點。

鴻海去年第4季稅後獲利463.26億元，較去年第3季493.25億元減少6%，比2023年同期531.45億元下滑13%；去年第4季淨利率2.17%，較去年第3季2.66%減少0.49個百分點，比2023年同期2.87%下滑0.7個百分點，鴻海去年第4季每股基本純益3.34元，低於去年第3季3.55元和2023年同期3.83元。

鴻海在去年11月法說會上評估去年業績較2023年同期顯著成長，結果符合預期，消費智能產品估小幅下滑，結果符合預期；雲端網路產品表現較2023年強勁成長，結果符合預期。

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鴻海原先預期去年電腦終端較2023年小幅成長，結果顯著成長，元件和其他產品如預期強勁成長。

從產品營收比重來看，鴻海去年消費智能產品占比約46%，雲端網路產品占比約30%，電腦終端產品占比約18%，元件和其他產品占比約6%。（編輯：張均懋）1140314