鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NVL72伺服器架構、人工智慧（AI）伺服器垂直整合產品，以及人形機器人、智慧製造平台的AI系統與解決方案。

鴻海下午透過新聞稿指出，集團在全球AI伺服器市占率超過40%，也是輝達GB200 NVL72及即將推出的GB300 NVL72架構主要供應商，今年COMPUTEX將展示GB300 NVL72方案，實體展示這座訓練與推理兆級參數大型語言模型（Large Language Models, LLM）的AI基礎設施，也是AI工廠的運算核心。

此外鴻海指出，現場也將展示NVIDIA MGX 4U氣冷伺服器，也會展示新一代NVIDIA HGX B300系統，鎖定AI推理時代需求，具備更大的運算效能與更高的記憶體容量。

鴻海表示，現場也會展出全方位高速訊號、高壓電源以及液冷全流速連接解決方案，包含新一代AI晶片插槽解決方案、主板PCIE高速連接器及線纜、GB300 Power Clip、Busbar cable等相關產品。

鴻海表示，集團在液冷與電源產品線持續強化，在外部機櫃連接，鴻海是可同時提供銅與光傳輸解決方案。

除了連接器產品，鴻海也將展示自主開發的高性能散熱解決方案，聚焦AI伺服器應用，包括高速冷卻風扇、金屬大尺寸風扇、結合CPU/GPU的客製化冷板，以及支援整機架液冷設計的44U流體分配系統。

在機器人、智慧製造平台領域，鴻海也將大規模展示，包括半導體複合型機器人（Semiconductor Hybrid Robot），結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體產業提供智能轉運解決方案。此外，鴻海攜手台中榮民總醫院、川崎重工，共同研發AI護理協作機器人Nurabot，也將在現場展示。

透過 Google News 追蹤中央社

鴻海指出，Nurabot預計將於今年內部署至台灣的合作醫院，並由台中榮民總醫院率先導入應用。

鴻海此次COMPTUTEX也將展示NVIDIA Omniverse即時模擬工廠布局與物流作業，展示數位孿生技術在智慧工廠的實際應用。（編輯：黃國倫）1140519