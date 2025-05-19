黃仁勳親揭輝達海外總部 取名「星群」降落北士科

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前的主題演講最後壓軸時，只見大螢幕中一艘輝達總部飛船，緩緩從空中降落台灣，再由黃仁勳親自揭曉，輝達海外總部將會降落在台北北投士林。

黃仁勳將新總部取名為「星群」（NVIDIA Constellation）。他表示，「我們一直在物色地點，許多市長對我們很好」，並笑著說「我們好像談成了一筆不錯的交易，雖然價格聽起來有點貴，畢竟是黃金地段。」

輝達目前在台北內湖和新竹設有辦公室，員工人數約1800人，研發中心預計搬到捷運昆陽站附近的潤泰玉成辦公大樓。

黃仁勳說，台灣輝達現在的辦公室太小，由於成長很快，有很多很棒的工程師，所以要找一個新家，一個更大的辦公室。

先前房仲業界就傳出輝達已和新光人壽接觸，海外企業總部可能落腳北士科T17、T18。黃仁勳今天宣布海外總部落腳地點為北投士林，雖未明確講是哪一塊地，但符合傳聞中的地點。

輝達（NVIDIA）海外總部選址備受矚目，輝達執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中正式宣布將落腳台北北投士林。圖為北士科T17、T18。中央社記者徐肇昌攝 114年5月19日

台北市長蔣萬安今天也應邀參加黃仁勳演講，他在會後受訪說，黃仁勳在演講中提到輝達未來海外總部會選擇在台北，竭誠歡迎，並且一定會給予一切必要行政上面支持。

蔣萬安表示，相信所有台北市民及市府團隊非常期待未來AI產業整體發展，可以帶給全世界、台灣及台北市新的契機，讓台北成為AI全球的動力（Powerhouse）。

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黃仁勳在今天主題演說中，幾乎全場圍繞台灣為主題。一開場他就高喊Hello Taiwan，表示輝達與台灣合作超過30年，有很多台灣的合作夥伴和朋友，見證了輝達的成就。他指出，「我們處於電腦生態系的中心，這是世界上最重要的產業之一，要創造新市場，必須從這裡開始。」

輝達中場播出一段精心製作的影片，細數台灣供應鏈夥伴在輝達GB200 AI伺服器從晶片到系統各環節，所扮演的關鍵角色，從如何製造輝達高階GB200晶片、並整合成為AI伺服器的過程，其中點名包括台積電、矽品、京元電、奇鋐、雙鴻、台達電、鴻海、緯創、廣達、華碩、技嘉等台廠。充分展現出輝達與台灣之間的緊密交融。（編輯：張良知）1140519