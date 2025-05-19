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輝達攜手鴻海、台積電、國科會 打造台灣AI基礎建設

2025/5/19 12:53（5/19 13:33 更新）
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人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中，宣布將與鴻海、國科會、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。中央社記者翁睿坤攝 114年5月19日
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中，宣布將與鴻海、國科會、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。中央社記者翁睿坤攝 114年5月19日
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（中央社記者曾仁凱台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中，宣布將與鴻海、國科會（NSTC）、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。

黃仁勳表示，台積電已經進行大量的AI和科學研究；鴻海在機器人技術方面做了大量工作，還有許多其他公司正在進行AI與機器人相關研究。因此，在台灣打造世界一流的AI基礎設施非常重要。

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黃仁勳今天在演講中，多次提到台灣。一開始他就以Hello Taiwan開場，表示他的爸媽今天都來到現場，凸顯與台灣的連結，之後隨即秀出去年COMPUTEX演講中引起廣泛討論的台灣地圖與供應鏈合作夥伴。

輝達在中場也精心製作一段影片，述說台灣合作夥伴在輝達GB200 AI伺服器從晶片到系統各環節，所扮演的關鍵角色，黃仁勳並高喊Thank you TAIWAN。（編輯：張良知）1140519

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#台積電
黃仁勳COMPUTEX演講
影片來源：中央社
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