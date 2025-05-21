AI新10大建設 吳誠文：量子、矽光子等4科技入列

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（中央社記者張璦台北21日電）政府將打造AI新10大建設，行政院政委兼國科會主委吳誠文今天表示，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等4項新科技，涉及科技預算，主要將由國科會負責規劃；同時，他鼓勵台灣廠商投資資料中心、與各種應用服務，讓台灣成為AI之島。

行政院長卓榮泰20日表示，政府準備具體擬訂一套「AI新10大建設」，其中部分屬於創新研發的內容建設，另有一部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。

AI新10大建設目前正由國發會、國科會跨部會協調規劃，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目。國科會今天召開第15次委員會議，吳誠文在會後受訪指出，此計畫包含6項建設、4項新科技，其中4項新科技牽涉科技預算，主要將由國科會負責規劃推動。

吳誠文透露，4項新科技除了智慧機器人，另包含量子、矽光子、主權AI；目前產業已經如火如荼布局矽光子，政府會端出政策支援產業發展，主權AI方面，包含AI研究模型開發等，中央研究院也會扮演關鍵角色，下半年會有相關成果對外公告。

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此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，宣布將與國科會、鴻海、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。針對合作細節，吳誠文說，先前有討論過，細節還要再溝通。

吳誠文表示，台灣會繼續規劃建置算力，同時，「跟那個男人（黃仁勳）吃過飯的所有大咖」，國科會都會支持，他鼓勵台灣廠商攜手建設台灣，投資資料中心、雲端平台與各種應用服務，讓台灣成為AI之島。（編輯：張均懋）1140521