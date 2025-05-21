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專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
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谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域【專訪】

2025/5/21 17:22（5/21 18:11 更新）
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美國在台協會（AIT）處長谷立言20日接受中央社專訪表示，目前美台在無人機方面的合作聚焦AI應用、供應鏈整合及投資等3大領域。無人機在防衛方面的應用對於維護台海和平與安全至關重要。中央社記者侯姿瑩休士頓攝 114年5月21日
美國在台協會（AIT）處長谷立言20日接受中央社專訪表示，目前美台在無人機方面的合作聚焦AI應用、供應鏈整合及投資等3大領域。無人機在防衛方面的應用對於維護台海和平與安全至關重要。中央社記者侯姿瑩休士頓攝 114年5月21日
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（中央社記者侯姿瑩休士頓21日專電）美國在台協會（AIT）處長谷立言接受中央社專訪表示，目前美台在無人機方面的合作聚焦AI應用、供應鏈整合及投資等3大領域。他也說，無人機在防衛方面的應用對於維護台海和平與安全至關重要。

全球聚焦機器人技術、無人系統與自主系統的最大規模活動，XPONENTIAL無人機展19日至22日在美國德州休士頓舉行。谷立言（Raymond Greene）昨天參訪XPONENTIAL無人機展後，接受中央社專訪暢談美台在無人機領域的合作及台灣防衛、美台關係等議題。

3大重點領域 推美台無人機合作

去年7月就任AIT處長的谷立言曾表示，期待美台在無人機能有軍用、商用共同合作，美國的研發能力加上台灣製造能力，有機會主導產業發展。他在這次的專訪中進一步指出，雙方在無人機領域的合作聚焦人工智慧（AI）應用、供應鏈整合及投資等3大重點領域。

他說，從烏克蘭的經驗可看到，無人機很容易受電子作戰或其他的干擾，因此，導入AI將對無人機產業效能帶來革命性的改變。

谷立言表示，過去軍事發展的關鍵是GPS和精準彈藥，但未來的關鍵則是AI技術運用，以確保生存能力及作戰效能。

在供應鏈整合方面，他指出，台灣卓越無人機海外商機聯盟昨天與美國國際無人系統協會（Association for Unmanned Vehicle Systems International）簽署合作備忘錄，雙方將討論如何建立可信賴的供應網絡，也就是建立一個系統，讓企業能快速驗證並了解其合作夥伴不包括來自潛在對手（例如中華人民共和國）的零組件或影響力。

第3個領域則是投資。谷立言表示，許多台灣企業正考慮到美國投資，有些企業赴美投資是因為美國國防部有規定，國防專案中有特定比例的內容物需要在美國本土生產，因此有些台灣企業決定到美國設廠。

他說，也有公司是看中美國市場的機會，例如，越來越多的美國州或地方政府基於資安考量，不再購買中國製的無人機，因此，有些台灣公司成功將無人機銷售給德州、佛羅里達州的警察部門。

無人機應用對維護台海和平至關重要

針對無人機在國防方面的運用，美媒去年曾引述美國印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）報導，美軍「地獄景象」（Hellscape）計劃將以數千架無人武器痛擊中共意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間。

對此，谷立言表示，台灣發展不對稱戰力的重要性正是為了嚇阻衝突發生。從俄烏戰爭中得到的經驗就是無人系統非常有效，即使烏克蘭沒有海軍，還是能在黑海藉由無人機和其他無人武器，癱瘓俄羅斯的海軍艦隊。

「我們認為在這方面，台灣也有很多可應用的空間」，谷立言說，無人機在防衛上的應用對於維護台海和平與安全至關重要。美國目前不僅是向台灣提供和銷售無人機及其他無人系統，還鼓勵台灣自行發展無人機產業生態系。

他同時也強調，無人機還有很多其他方面的應用，包括環境、消防警務、農業、科學研究等。

至於川普（Donald Trump）政府力倡「和平要靠實力」（peace through strength）政策，美國如何協助台灣因應中國持續加大對台軍事施壓？谷立言表示，這是川普政府的優先事項之一，歷屆美國政府都是如此。美國反對任何以武力或脅迫手段改變台灣現狀的企圖。

協助打造不對稱作戰能力 美盼台持續增加國防預算

他指出，川普已明確表示，他的最終目標是實現全球和平，無論是結束中東、歐洲的現有衝突，或是防止印太或台灣海峽發生衝突，都是美國的優先事項之一。

在對台軍售方面，谷立言表示，目前美國的重點在於提供台灣最迫切需要的不對稱作戰能力，以維持台海戰略平衡。

不過，他也說，美國無法單靠自己完成所有的事，這就是為什麼美國呼籲台灣及其他夥伴增加國防投資，「我們歡迎賴總統承諾將台灣國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3%以上」，也希望看到台灣持續增加國防預算，並期待台灣在社會韌性方面有更多投資，這不僅有助提升嚇阻力，也將確保台灣的經濟韌性。

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對於近期部分民調顯示，川普執政後，台灣民眾對美國信心下降，谷立言表示，美國致力維護台海和平與安全，並全力深化美台關係，包括經濟、投資和科技領域。

從事美台關係工作已超過20年的他說，從未見過雙方關係像目前這般強勁，合作範疇如此廣泛，涵蓋公衛、半導體等領域，「我對美台關係的未來，非常有信心」。（編輯：田瑞華）1140521

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