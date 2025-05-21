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美印太司令：中國對台軍演非單純演習 美盼盟友協力抗中
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谷立言：相信台美能解決關稅問題 關切北京對台施壓【專訪】

2025/5/21 08:29（5/21 08:42 更新）
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美國在台協會處長谷立言20日在德州休士頓接受中央社專訪表示，台美持續討論貿易、關稅等議題，相信將能解決這些問題，達到互利。中央社記者侯姿瑩休士頓攝 114年5月21日
美國在台協會處長谷立言20日在德州休士頓接受中央社專訪表示，台美持續討論貿易、關稅等議題，相信將能解決這些問題，達到互利。中央社記者侯姿瑩休士頓攝 114年5月21日
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（中央社記者侯姿瑩休士頓20日專電）美國在台協會處長谷立言今天在德州休士頓接受中央社專訪表示，台美持續討論貿易、關稅等議題，相信將能解決問題，達到互利。在兩岸議題上，他說，美國關切中國在軍事、法律等層面加大對台施壓，期盼兩岸透過對話解決問題。

總統賴清德20日發表就職週年演說提及，台美關稅談判經前一輪實體磋商後，過程順利，政府會爭取最好的談判結果。他並引用聖經箴言的「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」形容台美間難免有磨擦，但終究能磨合，只要有信任基礎、誠懇對話，就能讓交情更深厚。

谷立言（Raymond Greene）今天參訪休士頓XPONENTIAL無人機展後接受中央社專訪，被問及賴總統就職週年演說時回應，當前美台關係非常穩固，他自去年7月就任以來，看到雙方在安全、經濟、韌性建構等各個領域都密切合作。

他說，美台雙方持續針對貿易、關稅等議題進行討論，相信「我們將能解決這些問題，達成對雙方都有利的結果。」

美國總統川普（Donald Trump）上任以來關稅措施不斷，各國紛紛把握對等關稅90天暫緩期與美進行協商，包括台灣在內。

另外，值得注意的是，賴總統在就職週年演說內容未主動著墨兩岸關係，兩岸議題是在媒體提問環節上答覆。總統說，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出和平四大支柱行動方案，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作，並強調，台灣會持續不斷強化國防力量，持續強化經濟發展韌性。

記者問及兩岸議題時，谷立言表示，美國在兩岸關係上的目標向來是維持台海和平與安全，反對任何透過武力或脅迫手段改變台海或台灣現狀的行為，美國希望兩岸能透過對話，以和平且是雙方人民都能接受的方式解決相關議題，「這對我們來說，是非常重要的要素。」

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他指出，美國對灰色地帶行動感到憂心，也關切中國在外交、軍事、經濟或法律等層面對台施壓的行為，「我們看到近年來這類壓力確實有增強趨勢」。因此，美國持續希望兩岸能找到雙方民眾都可接受的方式，透過對話來解決問題。

谷立言說：「我們希望能看到兩岸緊張情勢降溫。」（編輯：陳慧萍）1140521

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