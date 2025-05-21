谷立言：深化台美AI無人機合作 未來推先進製造業【專訪】

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（中央社記者侯姿瑩休士頓20日專電）AIT處長谷立言今天在德州休士頓接受中央社專訪表示，美台經濟關係正處於關鍵轉捩點，雙方除了持續深化AI、半導體及無人機領域的合作，未來將更著重先進製造業發展。至於台美關稅談判，他說，目前進展順利。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近期率領台灣業者赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），以及半導體、人工智慧（AI）及無人機相關的活動，包括目前正在休士頓舉行的XPONENTIAL無人機展覽。這趟行程還包括參訪在美國投資的台灣企業。

谷立言今天參訪XPONENTIAL無人機展後，接受中央社專訪分享這趟行程的觀察。他指出，首先值得注意的是，美國和台灣在AI完整供應鏈緊密合作，AI可說是由美、台共同推動的產業，例如輝達和台積電在晶片方面的合作，AI數據中心的製造方面幾乎由鴻海、緯創及廣達等台灣企業主導。

他表示，最近也參訪了鴻海在德州的廠房，鴻海正大舉擴展在當地的業務，這是因為AI伺服器的製造與運作都需要大量能源及土地，而美國在這些方面擁有充沛資源。

AI、半導體及無人機發展提升美、台競爭力

他說，另一個值得關注的點則是，AI、半導體及無人機等3大領域正在提升美、台的競爭力。真正推動下一代無人機創新及技術發展的是AI應用，而AI運作又仰賴先進半導體技術，AI與半導體方面緊密結合，以支持更廣泛的產業發展。

谷立言指出，這一切不僅將為美、台帶來經濟韌性與經濟利益，也有助實現美國總統川普（Donald Trump）的「美國再工業化」目標。

未來除了持續深化美台在AI、半導體及無人機方面的合作，他認為，接下來將更多聚焦在先進製造業，台灣擁有不斷發展的機器人產業，這是一個絕佳的機會，將這個產業引入美國，有助進一步發展美國工業基礎。

美台經濟關係關鍵轉捩點 關稅談判進展順利

至於外界關注的美台關稅談判進度，谷立言表示，相關問題交由談判代表人員回應，不過他認為，美台經濟關係正處於關鍵轉捩點，這不僅能協助實現美國再工業化的目標，也能為台灣企業帶來新機會。

他舉例，像是鴻海、緯創等企業目前生產了全球絕大多數的AI數據伺服器，這些伺服器大多在美國生產，因為美國提供這些企業所需的平台。擁有2300萬人口的台灣目前是美國第7大貿易夥伴，排名甚至超越人口14億的印度，也超過英國、法國和義大利等G7成員國，因此，「這真的是美台經濟關係的黃金時代」。

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谷立言說，就他了解，目前美台談判進行相當順利。川普整體貿易政策的目標是希望帶來更多公平與平等，確保政策造福美國人，關稅談判是其中重要的一環。

他有信心，最終的結果能建立一個對美國勞工更加公平，同時也對美國主要貿易夥伴有利的體系，「特別是像台灣這樣，在許多方面與我們高度互補的貿易夥伴」。（編輯：陳承功）1140521