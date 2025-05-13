美財長談關稅談判進展 讚台灣提案「非常好」

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（中央社利雅德13日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天淡化與歐洲聯盟（EU）迅速達成貿易協議的可能性，同時表示美國與日本的討論「非常富有成效」，他還稱讚台灣有「非常好的提案」。

彭博報導，貝森特（Scott Bessent）在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行的沙烏地－美國投資論壇上，被問及關稅談判的進展，他表示：「我認為美國和歐洲可能會慢一點。」

他接著說：「我個人認為，歐洲可能有集體行動的問題，義大利人想要的東西跟法國人不一樣，但我很肯定，最終我們會達成令人滿意的結果。」

相較之下，貝森特對於與亞洲貿易夥伴達成協議較為樂觀。他表示，美國已與日本進行「非常富有成效的討論」；他並稱讚，美國與印尼進行「非常坦率」的溝通，以及台灣提出「非常好的提案」。

他也提到與韓國、泰國的談判。

負責與亞洲經濟體談判的貝森特表示：「在我這邊，進展非常順利。」

貝森特與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上週末在瑞士與中國國務院副總理何立峰及中國兩位副部長舉行雙邊會談，會談結束後，貝森特說，雙方已經取得「實質性進展」。

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