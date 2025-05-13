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川普評美中談判突然提統一 國務院：對台政策不變

2025/5/13 10:24（5/13 10:34 更新）
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美國總統川普（中）12日在白宮表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事。（路透社）
美國總統川普（中）12日在白宮表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）美國總統川普今天說，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。美國國務院就此指出，美國對台政策不變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係。

川普（Donald Trump）在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，並說「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利。」

在記者會上，川普只說他認為中國全面開放「對統一（unification）與和平非常有利」，但未有任何多的說明。自1979年以來，美國對台海兩岸關係的一貫政策是僅「認知」但未接受北京對於兩岸同屬一個中國的立場，強調兩岸之間的任何分歧必須以和平方式解決，近年則以各種作為強化台灣自我防衛的能力。

目前也不確定川普所謂中方要全面開放的意思，但他在發言前段提到在他前一次總統任期內美中曾準備簽訂貿易協議（其中包括中國將推行經濟體制改革的承諾），但中方突然收手。他說，美國市場向來對中國幾乎沒有任何限制，但中國市場卻未對美國開放，而如果中國開放市場，會使兩國的做法更為一致（better unity）。

美國國務院一名發言人晚間回應中央社對上述內容的提問，強調美國對台政策沒有改變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係。

這名發言人說，美國對台政策數十年來保持一致，橫跨歷屆政府。台海和平與穩定是美國持久利益。美方反對任何一方片面改變現狀，期待兩岸分歧能以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。

美中貿易談判內容方面，國務院則說，請洽詢美國貿易代表署及商務部。

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國務院晚間的回覆與官網已下架的美台關係現況網頁一致，根據暫存網頁，國務院刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧「能以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決」。

白宮今天發布兩國聯合聲明。美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。（編輯：唐佩君）1140513

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