美議員提台灣關係強化法 AIT處長比照大使由總統提名

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）美國國務卿盧比歐任參議員時，3度提出台灣關係強化法案，主張AIT處長任命須比照大使職經參院同意，且職稱應改為「代表」。跨黨派參議員近日再度提出同名法案，追加AIT處長應由總統提名的條款。

共和黨籍匡希恆（John Curtis）5日與民主黨的默克利（Jeff Merkley）重新提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act）。這是繼2020、2021及2023年後，法案再次進入國會提案系統。

法案要求，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長應由總統提名，經參議院同意後任命，自本法案生效日起，職稱應改為「代表」（Representative）。美國駐外大使人事案須經參院同意，但AIT處長由美國國務卿任命，不需經過參議院。

相較於2023年的版本，2025「台灣關係強化法案」新增AIT處長職務如果懸缺逾60天，負責東亞和太平洋事務的助理國務卿及政治事務次卿應任命高階外交官代理，直至正式人選獲參院同意。

法案並要求美國總統在法案生效90天內，成立包括總統辦公室、白宮國安會、國務院、國防部、財政部、商務部與美國貿易代表署（USTR）在內的跨部會台灣政策工作小組，強化台美關係。

根據法案，美國應邀請台灣參與高層級的雙邊與多邊峰會、軍事演習，以及就雙方共同關切議題所舉行的經濟對話與論壇。台美應恢復在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）、台美21世紀貿易倡議或其他適當機制下的會談，以達成雙邊自由貿易協定。

台美1994年簽署TIFA後，輪流在台北與華府兩地召開逾十次會議，最近一次是在2021年夏天舉行。台美21世紀貿易倡議於2022年6月啟動，範圍包括貿易便捷化及法規制定等。

軍事合作方面，法案要求邀請台灣參與雙邊與多邊軍事訓練演習；以及美台應依據外國軍事銷售（Foreign Military Sales，FMS）機制就軍售議題進行定期戰略雙邊對話。

此外，法案也提到，美國政府應支持發放直接商業銷售的出口許可，以協助台灣發展本土自衛能力。換句話說，美國應批准企業直接對台軍售，而不是只透過政府軍售程序。

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曾在台灣傳教的匡希恆透過聲明表示，這項法案提出的時間正值中國加劇對台灣的軍事和外交侵略，透過提升駐台外交官的地位，鼓勵高層合作和互訪、以及打擊中共對台灣的假訊息宣傳行動，深化美台關係。

「台灣關係強化法案」被不少人認為是1979年「台灣關係法」的更新版本。法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。過去幾年，「台灣關係強化法案」皆未獲通過。（編輯：陳慧萍）1140508