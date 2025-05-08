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美跨黨派議員提法案 擬設中國侵台經濟衝擊諮詢委員會

2025/5/8 07:28（5/8 07:59 更新）
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美國與中華民國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）美國跨黨派眾議員憂心華府已對可能的台海戰爭擬定軍事因應計畫，卻無經濟面的作為，昨天提出「強化美國市場免於中國軍事侵略法案」，要求政府成立專責委員會評估中國侵台對美國金融體系的影響，並提出解決方案。

共和黨籍的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）及能恩（Zach Nunn），與民主黨托瑞斯（Ritchie Torres）提出「強化美國市場免於中國軍事侵略法案」（Fortifying U.S. Markets from Chinese Military Aggression Act），要求財政部金融穩定監管委員會（Financial Stability Oversight Council）下成立「中國軍事侵略台灣經濟衝擊諮詢委員會」。

根據法案，上述委員會成員12人，陣容含資產管理人、交易所及中國相關地緣政治風險專家，主要任務為列出市場弱點並維護美國金融穩定。

法案也要求委員會發布有關台灣衝突經濟風險的年度報告，說明台海衝突可能帶來的經濟風險，以及對美國銀行體系的威脅和中國潛在的報復行動。

報告也需提到美國市場處理極端波動、中國減持或拋售美國國債的可能性與影響，以及中國對台軍事侵略對美國經濟造成的總體預估成本。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）去年估計，台海若爆發戰爭，全世界將付出約10兆美元（約新台幣303兆元）代價，相當於全球國內生產毛額（GDP）的10%，高於烏克蘭戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及全球金融危機造成的損失。

法案指出，委員會需向監管機構提供建議，確保美國資本市場為潛在的市場波動或貿易中斷做好準備。

金映玉透過聲明表示，台灣不只是美國堅定的合作夥伴，更是全球90%先進半導體的產地。中共攻擊台灣對美國全體民眾的生活影響不容小覷。

全球交易系統（Global Trading Systems）執行長魯班斯坦（Ari Rubenstein）指出，當前全球互聯的金融體系中，地緣政治危機，尤其是涉及中國及台灣的危機，可能迅速且劇烈衝擊經濟。

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魯班斯坦說，資本市場仰賴穩定與預先準備，這項跨黨派法案邁出關鍵一步，致力強化市場韌性、提升監管機構間的協調度，並確保美國不會措手不及。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。（編輯：陳承功）1140508

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