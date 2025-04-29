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經長：台積電先進技術不可能外流 未來10年一個人武林

2025/4/29 15:21（4/29 16:08 更新）
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台積電（TSMC）美國廠位於亞利桑那州鳳凰城的建築物外觀。（中央社檔案照片）
台積電（TSMC）美國廠位於亞利桑那州鳳凰城的建築物外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北29日電）台積電擴大赴美投資受關注，經濟部長郭智輝表示，台積電技術領先三星、英特爾4到6年，未來10年內都是台積電一個人的武林，先進技術也不可能外流。台積電赴美生產是為滿足6大客戶需求，但美國生產成本高，客戶也會要求台積電持續在台生產，以供應美國以外的市場。

台積電近日宣布加碼投資美國，將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。郭智輝接受匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，節目今天播出。

郭智輝表示，台積電投資美國，若是運用台灣資金投資，一定要經過經濟部投審會審查程序；投資案也是台積電對美國的承諾，一定會做到。

至於外界關注台積電資金和技術外流等議題，郭智輝表示，台積電研究範圍涵蓋基礎研究、材料研究和製程改善等；台積電有現場製程改善的工程師，碩博士的員工約5、6萬人，思考和研究改善製程，以提高良率，這也是台積電厲害之處。

郭智輝表示，目前全世界只有台積電、三星、英特爾3家公司能做先進製程，台積電技術領先於其他2家公司約4到6年，因此未來10年內都是台積電一個人的武林、沒有對手，台積電也不可能讓先進技術提前外流。

郭智輝指出，台積電以3奈米先進製程為主，將朝向2奈米研發，近期台積電宣布2026年要做1.6奈米，這也是在向三星、英特爾等競爭對手宣示。

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至於台積電赴美投資，郭智輝表示，主因台積電的6大客戶都在美國，需要滿足美國需求，不過美國生產成本較高，客戶考量歐洲、亞洲等市場需求，也會要求台積電持續在台灣生產，以供應美國以外的市場。

郭智輝進一步指出，台積電2奈米之後將進入大量生產階段，並將在台灣蓋11個產線；台積電董事長暨總裁魏哲家也說，美國工廠建設完成後，將占2奈米以下總產能的30%，等於是台灣產能仍占7成。（編輯：潘羿菁）1140429

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